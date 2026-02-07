एक्टर ओम शिवपुरी की बेटी थी गोविंदा की हीरोइन, फ्लॉप करियर के बाद टीवी सीरियल में किया काम
70 के दशक के एक्टर ओम शिवपुरी ने कई फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम किया है। लेकिन क्या आप इनके बच्चों को पहचानते हैं? ओम शिवपुरी की बेटी ने गोविंदा की हीरोइन बन अपने करियर की शुरुआत की थी।
70 के दशक में हिंदी फिल्मों में एक एक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था ओम शिवपुरी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की पढ़ाई करने वाले ओम ने थिएटर, नाटक से अपनी अलग पहचान बनाई। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पहले चीफ थे। उनके साथ कई नामी एक्टर जैसे सुषमा सेठ, पंकज कपूर पढ़े थे। फिल्मों में उन्ह्होने एक करैक्टर आर्टिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बनाई। उन्हें कई फिल्मों में डॉक्टर, पुलिस, पिता जैसे किरदारों में देखा गया। ओम शिवपुरी की तरह उनकी बेटी ने भी फिल्मों को अपना करियर बनाया और गोविंदा की हीरोइन बनीं। एक बेटे विनीत शिवपुरी भी हैं।
ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी
ओम शिवपुरी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की अपनी साथी एक्ट्रेस सुधा शिवपुरी से शादी की थी। पढ़ाई के दौरान ही दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई थी। इस रिश्ते को शादी का नाम देने के लिए दोनों ने 9 साल का इंतजार किया। शादी से पहले और बाद दोनों ने साथ में कई नाटकों में काम किया। एक्ट्रेस सुधा शिवपुरी को टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बा के किरदार में देखा गया था। बाद में इनकी बेटी एक्ट्रेस ऋतू शिवपुरी ने भी फिल्मों को करियर बनाया। इनके बेटे विनीत के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।
एक्ट्रेस ऋतू शिवपुरी का करियर
ऋतू शिवपुरी ने गोविंदा के साथ फिल्म आंखें से एक्टिंग की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्हें गोविंदा के लव इंटरेस्ट के तौर पर दिखाया गया था। फिल्म के गाने ‘लाल दुपट्टे वाली’ में गोविंदा के साथ ऋतू शिवपुरी ही हैं। हालांकि उनका फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा। शानदार डेब्यू के बाद उन्हें बड़ी फिल्में नहीं मिली। बाद में उन्होंने लज्जा, शक्ति जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल किया। ऋतू ने टीवी पर भी काम किया है। टीवी सीरियल ‘इस प्यार को क्या नाम दूं 2’ में उन्होंने इंद्राणी का किरदार निभाया था। ऋतू ने नजर, 24: इंडिया, विश, क्लास जैसे शोज में काम किया है। अब वो लाइमलाइट से दूर हैं। एक्ट्रेस ने हरी वेंकट नाम के शख्स से शादी की थी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।