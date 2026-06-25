कैंसर से जूझ रहीं 69 साल की एक्ट्रेस ने पूरा किया 11,000 फीट का ट्रेक, धर्मेंद्र से लेकर ऋतिक संग कर चुकी हैं काम
ऋतिक रोशम, धर्मेंद्र समेत बॉलीवुड के कई बड़े एक्टर्स के साथ काम कर चुकीं 69 साल की एक्ट्रेस ने 11 हजार फीट का ट्रेक पूरा किया है। एक्ट्रेस ने ये ट्रेक तब पूरा किया है कि जब वो कैंसर से जंग लड़ रही हैं।
दिग्गज एक्ट्रेस नफीसा अली ने हाल ही में अपने परिवार के संग 11 हजार फीट का ट्रेक पूरा किया है। नफीसा ने ये ट्रेक तब पूरा किया जब वो कैंसर से भी जूझ रही हैं। एक्ट्रेस नफीसा ने अपने इंस्टाग्राम पर ट्रेक की तस्वीरें और वीडियो शेयर करके बताया है कि उनका ट्रेकिंग का अनुभव कैसा रहा है। नफीसा ने बताया कि ट्रेक में उनकी मदद उनके दामाद और पोते ने की है। नफीसा की बात करें तो उन्होंने ऋतिक रोशन से लेकर धर्मेंद्र तक के साथ काम किया है।
पहली बार अटल टनल के पार गईं एक्ट्रेस
नफीसा ने एक वीडियो शेयर करके लिखा कि वो पहली बार अटल टनल क्रॉस की। यह 10,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी सुरंग है और 9 किलोमीटर लंबी है... बहुत शानदार।
11 हजार फीट पर परिवार संग पिकनिक
नफीसा ने अपने दूसरे पोस्ट में बताया कि अटल टनल पार करने के बाद उन्होंने सिसु में अपने परिवार के साथ पिकनिक लंच किया। उन्होंने कहा कि ये एक महान अनुभव था। सिसु तक नफीसा ट्रेक करके गईं। नफीसा ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के साथ नफीसा ने कैप्शन लिखा- परिवार और दोस्तों के साथ 11 हजार फीट पर ट्रेक करके पिकनिक करना मजेदार था। मेरे बेटे और दामाद ने मुझे ट्रेक से नीचे उतरने में मदद की। मेरी सर्जरी और कीमो के बाद मुझे ट्रेक करके बिल्कुल नया सा लग रहा है।
कैंसर के बीच एक्ट्रेस ने ट्रेक किया है, इस बात को लेकर फैंस काफी खुश हैं। एक यूजर ने लिखा- आपको इस एनर्जी के साथ देखकर बहुत खुशी हुई। आप जल्द ठीक हो जाएं नफीसा जी। एक दूसरे यूजर ने लिखा- आपको देखकर मुझे प्रेरणा मिल रही है। एक ने लिखा- आप जिस तरह से कैंसर के बीच अपने आपको मोटिवेट रख रही हैं, वो वाकई बहुत शानदार है।
इन फिल्मों में कर चुकी हैं काम
नफीसा की बात करें तो उन्होंने बॉलीवुड की तमाम फिल्मों में काम किया है। नफीसा ने धर्मेंद्र से लेकर ऋतिक रोशन संग काम किया है। नफीसा को आपने लाइफ इन ए मेट्रो, गुजारिश, साहेब बीवी और गैंगस्टर 3, यमला पगला दीवाना, लाहौर और मेजर साहब जैसी फिल्मों में काम किया है।
2018 में पहली बार हुआ था एक्ट्रेस को कैंसर
नफीसा के कैंसर की बात करें तो साल 2018 में नफीसा ने फैंस को बताया था कि उन्हें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो गई है। हालांकि, इलाज के एक साल के अंदर की नफीसा का कैंसर ठीक भी हो गया था। पर एक्ट्रेस को पिछले साल फिर कैंसर हो गया। पिछले साल अक्टूबर में एक्ट्रेस ने बताया कि उनका कैंसर वापस आ गया है। एक्ट्रेस का इस वक्त कैंसर का इलाज चल रहा है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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