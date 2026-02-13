Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

शराब ने तबाह की इन 6 हीरो-हिरोइन की जिंदगी, एक की 35 साल में हुई मौत बनी थी मिस्ट्री

Feb 13, 2026 08:50 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री दौलत-शोहरत देती है लेकिन जब यह चमक-दमक फीकी पड़ती है तो लोग सह नहीं पाते। कई एक्टर्स-एक्ट्रेसस हैं जो शराब नशे में ऐसे डूबी कि जान से हाथ धो बैठे। यहां है उन एक्टर्स का जिक्र।

शराब ने तबाह की इन 6 हीरो-हिरोइन की जिंदगी, एक की 35 साल में हुई मौत बनी थी मिस्ट्री

विनोद खन्ना की पत्नी कविता खन्ना ने अपने यूट्यूब चैनल पर पति की हेल्थ पर बात की थी। कविता ने बताया था कि विनोद एक दिन में 40 से 80 सिगरेट पी जाते थे। उन्हें शराब पीना भी मना था। उनकी पत्नी का कहना है कि विनोद को पहले लंग कैंसर हुआ और ठीक हो गया। उनका निधन ब्लैडर कैंसर से हुआ था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसे कई लोग हैं जिनकी जिंदगी शराब ने बर्बाद कर दी।

1. मीना कुमारी

'ट्रेजेडी क्वीन' के नाम से मशहूर मीना कुमारी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितनी सफल थीं, निजी जिंदगी में उतनी ही अकेली। अपनी शादीशुदा जिंदगी में तनाव और डिप्रेशन की वजह से उन्हें शराब की लत लग गई। मात्र 38 साल की उम्र में लिवर सिरोसिस की वजह से उन्हें जाने से हाथ धोना पड़ा।

2. गुरु दत्त

भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली फिल्म मेकर्स और एक्टर्स में से एक गुरु दत्त भी अपनी निजी समस्याओं के चलते शराब के आदी हो गए थे। वह डिप्रेस थे। शराब और नींद की गोलियों के जानलेवा कॉम्बिनेशन की वजह से उनकी उनकी जान चली गई। उस वक्त 39 साल के थे।

ये भी पढ़ें:गुरु के गुस्से का शिकार हुई ये फिल्म, कभी नहीं हुई पूरी,पत्नी से झगड़ा थी वजह

3. राजेश खन्ना

राजेश खन्ना ने खूब दौलत-शोहरत देखी। वह बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे। करियर ढलान पर आया तो वह इस बात को झेल नहीं पाए। अकेलेपन के चलते शराब में डूब गए।। कहा जाता है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार नहीं कर पाए और शराब ने उनके स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचाया, जो अंत में उनकी मौत का कारण बन गया।

ये भी पढ़ें:डिंपल कपाड़िया की वजह से राजेश खन्ना ने रजा मुराद को मारा था थप्पड़?

4. संजीव कुमार

संजीव कुमार के परिवार में जेनेटिक कंडीशन थी जिसके चलते परिवार के मर्द जल्दी दुनिया छोड़ जाते थे। यह कंडीशन हार्ट से जुड़ी थी जिसमें शराब पीना मना होता है। वह इस बात को जानते हुए भी शराब की लत नहीं छोड़ पाए थे। महज 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया।

ये भी पढ़ें:संजीव कुमार के प्यार में जिंदगीभर तड़पीं सुलक्षणा , मौत का भी शॉकिंग कनेक्शन

5. परवीन बॉबी

अपने जमाने की सबसे ग्लैमरस अभिनेत्री परवीन बॉबी स्किट्सफ्रीनिया की मरीज थीं। उन्हें शराब की लत भी थी। परवीन ने अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त गुमनामी और अकेलेपन में बिताया जहां शराब ने उनकी कंडीशन और खराब कर दी।

6. सिल्क स्मिता

दक्षिण भारतीय फिल्मों की सनसनी सिल्क स्मिता का जीवन बहुत ही दुखद रहा। करियर में गिरावट, कर्ज और निजी जिंदगी में धोखे की वजह से वह शराब की आदी हो गईं। मात्र 35 साल की उम्र में उनकी डेड बॉडी कमरे से लटकती पाई गई थी। कयास लगाए जाते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की थी लेकिन कई लोग इस मौत को मिस्टीरियस मानते हैं क्योंकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो: काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव

काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2021 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)

काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2021 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह 2021 में ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

B.Sc (बायोलॉजी) और जर्नलिज्म ऐंड मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़, ओटीटी सजेशंस और टीवी रियलिटी शोज कवरेज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और ऐनालिसिस
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स


और पढ़ें
sanjeev kumar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;