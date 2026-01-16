'मैं कुंवारी नहीं...फिजिकली सैटिस्फाइड हूं', 52 साल की कोरियोग्राफर ने इंटीमेसी पर दिया बेबाक बयान

संक्षेप: हाल ही में मशहूर कोरियोग्राफर ने इंटीमेसी और सेल्फ अवेयरनेस पर कुछ ऐसा कहा था, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मच गया था। ऐसे में अब गीता ने अपने इसी बयान पर चुप्पी तोड़ते हुए सफाई दी है।

Geeta Kapur on Intimacy: 52 साल की मशहूर कोरियोग्राफर गीता कपूर इंडस्ट्री के कई सुपरस्टार्स को अपने इशारों पर नचा चुकी हैं। गीता को उनके स्टूडेंट 'गीता मां' कहकर बुलाते हैं। गीता अपने शानदार डांस के साथ-साथ अपने बेबाक बयानों के चलते भी सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में गीता ने इंटीमेसी और सेल्फ अवेयरनेस पर कुछ ऐसा कहा था, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मच गया था। ऐसे में अब गीता ने अपने इसी बयान पर चुप्पी तोड़ते हुए सफाई दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

'बिना शादी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकतीं' 52 साल की उम्र में भी गीता कपूर ने अभी तक शादी नहीं की है। गीता ने हाल ही में हिंदी रश को अपना इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में कोरियोग्राफर ने कहा, 'उन्होंने जो बयान दिया था उस बात पर वो अभी भी कायम हैं। लोग उन्हें 'गीता मां' कहकर बुलाते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती या फिर वो किसी के साथ बिना शादी के इंटीमेट नहीं हो सकतीं।'

फीलिंग्स हर किसी की होती है गीता कपूर अपने इंटरव्यू में आगे कहती हैं, 'मैं ये कह रही हूं कि सब नॉर्मल इंसान है। जहां आपको लगा कि मुझे 'गीता मां' की उपाधि दी जानी चाहिए आपने दी। आपको लगता है कि इनकी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आपने दर्जा दिया है...मैंने मांगा नहीं आपसे। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे घर में जो आपके घर में नहीं है। फीलिंग्स हर किसी की होती है।'