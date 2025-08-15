शोले में पूरा नहीं दिखाया गया था ये सीन, शूट करने में लगे थे 3 दिन

शोले को रिलीज हुआ आज यानी 15 अगस्त को 50 साल पूरे हो गए हैं। इस फिल्म में सचिन पिलगांवकर अहम भूमिका में नजर आए थे। फिल्म की उनकी मौत के सीन ने हर किसी को बेहद इमोशनल कर दिया था। अब उन्होंने शोले से जुड़ी अपनी यादों को ताजा किया।

15 अगस्त, 1975 के दिन भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक शोले रिलीज हुई थी। इस फिल्म को आज 50 साल पूरे हो गए हैं। फिल्म के 50 साल पूरे होने के मौके पर फिल्म में अहमद का किरदार निभाने वाले सचिन पिलगांवकर ने फिल्म से जुड़ी अपनी यादों को ताजा किया। उन्होंने बताया कि कैसे फिल्म में उनकी मौत का सीन शूट करने के लिए तीन दिन लगे थे। उन्होंने बताया कि डायरेक्टर ने उन्हें एयर कंडीशनर गिफ्ट किया था।

शोले का वो सीन जिसने हर किसी को कर दिया था इमोशनल शोले में सचिन ने एक 16-17 साल के लड़के अहमद का किरदार निभाया था। सचिन की उम्र 16 साल थी जब रमेश सिप्पी ने उन्हें फिल्म में कास्ट किया था। सचिन ने बताया कि उन्हें समझाया गया कि कैसे उनकी मौत का सीन फिल्म में एक टर्निंग प्वाइंट होगा। सचिन ने बताया कि रमेश सिप्पी को कोई ऐसा चाहिए था जो दर्शकों को इमोशनल कर सके। उन्होंगे ब्रह्मचारी में उनका काम देखा और उन्हें लगा कि वो इस रोल के लिए फिट हैं।

सीन शूट होने में लगे थे तीन दिन अपनी मौत के सीन के बारे में बात करते हुए सचिन ने बताया, “मेरे शूट के पहले दिन वो सीन शूट हो रहा जहां मेरे शव को गांव में लाया जाता है जब गब्बर मुझे मार देता है। इस सीन को शूट करने में तीन दिन लगे थे और इसमें पूरी कास्ट शामिल थी।”

फिल्म से काटा गया था सचिन का सीन फिल्म में वो सीन नहीं दिखाया गया था जहां गब्बर उन्हें पकड़ता है और मारता है। इस बारे में सचिन से जब पूछा गया कि क्या उन्हें अपने सीन कट जाने का बुरा लगा था? सचिन ने जवाब दिया, "जब फाइनल कट से उस सीन को हटाया गया तो शुरुआत में मैं निराश हुआ था, लेकिन डायरेक्टर के प्वाइंट ऑफ व्यू से मैंने समझा कि ऐसा क्यों किया गया। मुझे बताया गया था फिल्म के रनटाइम को कंट्रोल करना था। साथ ही रमेश जी को लग रहा था कि पर्दे पर एक 16-17 साल के लड़के की हत्या दिखाना बहुत क्रूर हो जाता।"