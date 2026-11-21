जानिए क्यों फ्लॉप हुई थी शाहरुख खान की 'दिल से', आइकॉनिक बन गई थी कहानी, जीते नेशनल अवॉर्ड
शाहरुख खान की फिल्म दिल से आज एक आइकॉनिक फिल्म मानी जाती है। लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। जानिए फिल्म के फ्लॉप होने के क्या बड़े कारण थे।
1998 में एक फिल्म आई थी ‘दिल से’। फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में थे। मनीषा कोइराला ने एक टेररिस्ट का किरदार निभाया था। इस फिल्म में दोनों एक्टर की जोड़ी को पहली बार स्क्रीन शेयर करते देखा जा रहा था। फिल्म का पहला रेलवे स्टेशन वाला सीन, काले कंबल में छुपा एक खूबसूरत लड़की का चेहरा और बारिश में एक चाय का कप। जिसने भी ये फिल्म देखी होगी, ये पहला सीन दिमाग में छप गया होगा। फिल्म में AR रहमान का जबरदस्त म्यूजिक था। मणिरत्नम का शानदार डायरेक्शन। एक्टर्स ने भी अच्छा काम किया था, लेकिन उसके बाद भी ये फिल्म फ्लॉप हो गई। जानिए इसके पीछे के आखिर कारण क्या थे।
फिल्म दिल से को उस समय 11 करोड़ से ऊपर के बजट में बनाया गया था। कुछ इतनी ही कमाई हुई थी। फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। लेकिन ओवरसीज ये फिल्म हिट थी और म्यूजिक ने भी धमाका किया था। फिल्म ने बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और ऑडियोग्राफी के लिए नेशनल अवॉर्ड्स जीते।
रोमांस की उम्मीद
ये 90 का दशक था। इस समय शाहरुख खान अपनी रोमांटिक इमेज को लेकर मशहूर थे। उनकी पिछली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ के बाद वो रोमांटिक फिल्मों में ही नजर आ रहे थे। फिर 1998 में एक फिल्म ‘दिल से रिलीज होती है जिसमें रोमांस से ज्यादा पॉलिटिकल और आतंकवाद ज्यादा दिखाया गया था। ऑडियंस को शाहरुख को रोमांटिक हीरो की इमेज से हटकर देखना अलग था।
ट्रेलर में पॉलिटिकल ड्रामा
फिल्म के ट्रेलर में पॉलिटिकल ड्रामा और कहानी का डार्क साइड ही दिखाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस ट्रेलर से ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो पाई। हालांकि, ओवरसीज इसी कांसेप्ट को ऑडियंस ने पसंद किया गया। यूके, जापान जैसे देशों में दिल से को पसंद किया गया और कलेक्शन भी जबरदस्त था।
दुखद अंत
ये वो दौर था जब फिल्मों में हैपी एंडिंग को पसंद किया जाता था। फिल्म के अंत में हीरो और हीरोइन और परिवार के मिलन की सुखद कहा जाता था। लेकिन मणिरत्नम की फिल्म दिल से के अंत ने ऑडियंस को हैरान कर दिया था। कहानी के अंत में हीरो और हीरोइन मर जाते हैं। हैरानी वाली बात ये थी कि फिल्म की शुरुआत से लेकर अंत तक हीरो हीरोइन के बीच कोई खास रिश्ता नहीं पनप पाया था। एक ऐसे रिश्ते के लिए जान देना ऑडियंस को रास नहीं आया।
इस सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं
उस दौर में फिल्में चर्चाओं में रहती थीं। लेकिन उस समय में शाहरुख की दिल से के बार में बातचीत नहीं हो रही थी। फिल्म की चर्चा नहीं होने का एक कारण ऑडियंस की ऐसे मुद्दे में कम दिलचस्पी भी थी। हालांकि, म्यूजिक ने धमाका किया हुआ था।
बिखरा हुआ सब्जेक्ट
फिल्म की कहानी अच्छी लेकिन बिखरी हुई थी। एक तरफ फिल्म में शाहरुख का किरदार एक मशहूर पत्रकार है एक ऐसी लड़की से प्यार कर बैठा है जिससे वो एकाध बार मिला है। दूसरी तरफ लड़की आतंकवाद से जुड़ी है, देश में हमले की तैयारी कर रही है और हीरो के ही घर में रह रही है। किसी एक टॉपिक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। सभी मुद्दे जरूरी बनाकर दिखाए गए।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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