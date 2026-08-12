बंटवारा 1947: इन 5 वजहों से आपकी वॉचलिस्ट में होनी चाहिए सनी देओल की फिल्म
सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म बंटवारा 1947 जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा। इस बीच हम आपको पांच कारण बता रहे हैं जिनकी वजह से आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए।
भारत-पाकिस्तान के बंटवारे पर बनी एक फिल्म बंटवारा 1947 जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सनी देओल फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे। हम आपको 5 ऐसे कारण बता रहे हैं जिनकी वजह से आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए।
1.सनी देओल का गंभीर रोल
सनी देओल को उनके गुस्से वाले गंभीर रोल के लिए काफी पसंद किया जाता है। इस फिल्म में भी सनी देओल कुछ ऐसे ही किरदार में नजर आएंगे। ये पहली बार नहीं होगा जब सनी देओल बंटवारे पर बनी फिल्म में नजर आएंगे। सनी देओल गदर: एक प्रेम कथा में नजर आए थे। इस फिल्म में सनी देओल की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था। अब बंटवारा में भी सनी देओल एक ऐसे ही रोल में नजर आनेवाले हैं।
2. राजकुमार संतीषी और सनी देओल की जोड़ी
बंटवारा 1947 में सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी करीब 30 साल बाद साथ में वापसी करने जा रही है। राजकुमार संतोषी ने जब भी सनी देओल को डायरेक्ट किया है, फिल्म ने पर्दे पर कमाल ही दिखाया है। राजकुमार संतोषी और सनी देओल ने दामिनी (1993), घातक (1996) और घायल (1990) में साथ काम किया। ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थीं। अब बंटवारा 1947 में भी सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी साथ आई है।
3. प्रीति जिंटा का कमबैक
इस फिल्म को देखने की तीसरी खास वजह है प्रीति जिंटा का कमबैक। प्रीति जिंटा लंबे वक्त से फिल्मों से दूर थीं। अब वो एक इंटेंस फिल्म के साथ फिल्मों की दुनिया में कमबैक करने जा रही हैं। प्रीति जिंटा एक अच्छी एक्ट्रेस हैं और उनकी कमबैक फिल्म कैसा करती है ये जानने में हर किसी को दिलचस्पी है।
4. बंटवारे की इमोशनल और गंभीर कहानी
सनी देओल की फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है उससे साफ है कि फिल्म में जहां सनी देओल का सही के लिए लड़ने वाले गुस्से वाला किरदार देखने को मिलेगा। वहीं, फिल्म का एक काफी इमोशनल कर देने वाला एंगल होगा। बंटवारे की वजह से अपना घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर होने के बाद सनी देओल के किरदार को एक नया घर मिलता है। उस घर में सनी देओल की मुलाकात एक बूढ़ी मां से होती है। फिल्म का ट्रेलर देखकर लगता है कि फिल्म आपके रोंगटे खड़े कर देगी।
5. दमदार सपोर्टिंग कास्ट
किसी भी फिल्म की कहानी को दर्शकों के जहन तक उतारने के लिए जितने जरूर उस फिल्म के लीड किरदार होते हैं, उतने ही जरूरी होती है फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट। बंटवारा 1947 की दमदार सपोर्टिंग कास्ट में अली फजल, शबाना आजमी और अभिमन्यु सिंह जैसे कलाकार शामिल हैं। ये तीनों ही कलाकार कई बार अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में छाप छोड़ चुके हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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