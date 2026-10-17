अमिताभ बच्चन-रेखा की केमिस्ट्री थी हिट फिर भी फ्लॉप हुई फिल्म ‘सिलसिला’, ये थी असली वजह
अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन की फिल्म 'सिलसिला' आज एक शानदार फिल्म मानी जाती है। लेकिन उस दौर में ये फिल्म बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। जानिए इस फिल्म को फ्लॉप होने के वो 5 कारण जिसने प्रोड्यूसर का पैसा डुबोया।
साल 1980 में अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन की फिल्म 'सिलसिला' रिलीज हुई थी। इस फिल्म को यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है। इस फिल्म पर मोटा पैसा लगाया गया। ऐसा भी कहा जाता था कि एक्टर्स की असली जिंदगी की कहानी को वो पर्दे पर दिखाने जा रहे हैं। फिल्म को लेकर उस दौर की मैगज़ीन में खूब खबरें छपती। मेकर्स ने मान लिया था कि रिलीज से पहले चर्चाओं में रहने वाली ये फिल्म सिलसिला बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर होगी। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। उसकी ये 5 बड़ी वजह मानी जाती हैं।
कास्टिंग को लेकर विवाद
ऐसी खबरें थीं कि यश चोपड़ा ने फिल्म सिलसिला के लिए अमिताभ बच्चन के साथ स्मिता पाटिल और परवीन बाबी को साइन किया था। लेकिन उस दौर में अमिताभ और रेखा को लेकर मैगज़ीन में कई कॉलम छपते थे। डायरेक्टर ने इन असली रिश्तों का फायदा अपनी फिल्म से उठाने पर विचार किया और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी पत्नी जया बच्चन और कथित गर्लफ्रेंड रेखा को आइन कर लिया। यश चोपड़ा इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन असल में उन्हें इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ।
शादी और अफेयर
फिल्म 1980 के दौर की थी उस दौर में ऑडियंस प्यार और अफेयर तो स्वीकार कर पा रही थी। लेकिन शादी से पहले मां बनने जैसा मुद्दा या इंटिमेसी पर खुलकर बात करना नहीं। फिल्म में जया बच्चन ने शशि कपूर की गर्लफ्रेंड शोभा का किरदार निभाया था। जब शशि कपूर के किरदार की डेथ होती है तो सामने शोभा शादी से पहले ही मां बनने वाली हैं। अमित अपनी भाभी सामान शोभा से शादी कर लेते हैं ताकि वो भाई के बच्चे को अपना नाम दे सके। अंत में एक एक्सीडेंट में शोभा वो बच्चा भी खो बैठती है। ये कांसेप्ट ऑडियंस को खास पसंद नहीं आया। खासकर शादी से पहले इंटिमेसी ने ऑडियंस को निराश किया।
एक्शन गायब
फिल्म सिलसिला के रिलीज होने से पहले अमिताभ बच्चन, डॉन, अमर अकबर एंथनी, नसीब, मुकद्दर का सिकंदर, काला पत्थर और मिस्टर नटवरलाल रिलीज हो चुकी थी। इन सभी फिल्मों में जबरदस्त एक्शन देखने के लिए मिला था। लेकिन फिल्म सिलसिला इनसे एकदम अलग थी। ऑडियंस अपने एक्शन हीरो को कविताएं पढ़ता हुआ देख खुश नहीं हुई।
क्लाइमेक्स ने किया निराश
फिल्म जिस तरह से आगे बढ़ रही थी क्लाइमेक्स उतना ही फीका निकला। ये बात खुद अमिताभ बच्चन ने मानी थी कि कहानी के अंत ने सब कुछ खराब कर दिया। ऑडियंस को इससे अलग अंत की उम्मीद थी।
मीडिया से विवाद
एक दौर था जब अमिताभ बच्चन और मीडिया के बीच विवाद था। एक्टर को लेकर नेगेटिव खबरें छपती। फिल्म के रिव्यू तो होते थे लेकिन उअमिताभ बच्चन का नाम नहीं लिखा जाता था। मीडिया से इस विवाद का असल उनकी उस समय रिलीज हुई फिल्म सिलसिला को भी हुआ। एक्टर लेकर कई असे कॉलम लिखे गए थे जो उस समय उनकी फिल्मों के लिए सही साबित नहीं हुए।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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