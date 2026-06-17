इम्तियाज अली के कैमरे से बंटवारे का दर्द, इन 5 वजहों से जरूर देखनी चाहिए ‘मैं वापस आऊंगा’

इम्तियाज अली ने एक बार फिर अपने कैमरे से एक मास्टरपीस को पर्दे पर उतार दिया है। मैं वापस आऊंगा, एक ऐसी फिल्म जो आपको प्यार की ऐसी शक्ल पेश करती है जो आपको रोने से रोक नहीं पाएगी। अगर आपने अभी तक मैं वापस आऊंगा नहीं देखी है, तो आपको जरूर देखनी चाहिए।

सिनेमाहॉल में अंधेरा, पर्दे पर इम्तियाज अली का एक और मास्टरपीस और फिल्म देखने आए लोगों के बीच सिर्फ सन्नाटा। मैं वापस आऊंगा देखते वक्त कुछ ऐसा ही नजारा था। पर्दे पर फिल्म चल रही थी और दर्शकों की आंखों से आंसू बह रहे थे, इम्तियाज अली एक बार फिर ऐसी फिल्म लेकर आ गए हैं जिसमें प्यार के एक अलग रंग को दिखाया गया है। इम्तियाज अली ने अपने कैमरे से इस बार बंटवारे का दर्द दिखाया है। फिल्म दो अलग-अलग दौर की कहानियों को एक साथ लेकर चलती है। आइए जानते हैं वो पांच वजह जिसकी वजह से आपको देखनी चाहिए मैं वापस आऊंगा।

इम्तियाज अली वाली वाइब: फिल्म को देखने की पहली सबसे बड़ी वजह है कि ये फिल्म फुल ऑल इम्तियाज अली वाली वाइब देती है। अगर आपको इम्तियाज अली की लव आजकल पसंद आई थी तो ये फिल्म आपको यकीनन पसंद आएगी। लव आजकल में जैसे दो अलग-अलग दौर की कहानी साथ-साथ चलती है, ये फिल्म भी कुछ उसी तरह है। फिल्म शुरू से अंत तक आपको एक इमोशन से बांधे रहती है। फिल्म में शायद ही कोई ऐसा पल होगा जब आप पर्दे से अपनी नजर हटा पाएंगे। अलग तरीके से दिखाती बंटवारे का दर्द: भारत-पाकिस्तान के बीच बंटवारा इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। इस बंटवारे पर तमाम फिल्में बनी हैं। हालांकि, बंटवारे पर बनी ज्यादातर फिल्मों को लाउड एक्शन और देशप्रेम के नजरिए से आपके सामने पेश किया गया। बहुत कम ही ऐसी फिल्मों होंगी जो बंटवारे को बिना एक्शन या देशप्रेम के आपको दिखाया गया हो। इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा एक ऐसी ही फिल्म है। इसमें बंटवारे के दर्द को दिखाया गया है, लेकिन बिल्कुल अलग ढंग से। फिल्म में उन प्यार करने वाले लोगों के दर्द को दिखाया गया जो बंटवारे की वजह से अलग हो गए।









एक बूढ़ा आदमी (नसीरुद्दीन शाह) जो अपने जीवन के आखिरी पलों को गिन रहा है, लेकिन वो मर नहीं पा रहा है क्योंकि उसके दिल में एक अधूरी इच्छा अब भी छिपी है। उस इच्छा को कोई नहीं समझ पा रहा है। समझ पा रहा है तो बस उसका पोता। वो इच्छा है अपने उस प्यार से मरने की इजाजत लेना जो बंटवारे के वक्त बॉर्डर के उस पार रह गया है।









3. इम्तियाज अली का डायरेक्शन: इस फिल्म में इम्तियाज अली ने जो डायरेक्शन किया है, वो वाकई तारीफ के काबिल है। फिल्म के कुछ सीन्स ऐसे हैं, जो पर्दे पर आते ही आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। फिल्म में जो भी सीन्स नसीरुद्दीन शाह के नजरिए से दिखाए गए हैं, वो बिल्कुल अलग और आपको सोच में डाल देने वाले हैं। मौत का इंतजार कर रहे ईशर सिंह (नसीरुद्दीन शाह) जब अपनी नजरों से उस वक्त लोगों को मारने वाले दंगाइयों को याद करते हैं, तो वो काफी अलग है, ऐसा आपने किसी भी फिल्म में नहीं देखा होगा। लोगों की जान लेने वालों के लिए इम्तियाज ने एक अलग नाम सोचा है, इम्तियाज के डायरेक्शन में ये लोग इस दुनिया के ही नहीं हैं, किसी दूसरी दुनिया के हैं। ये तो बस एक उदाहरण है। जब आप फिल्म देखेंगे तो इम्तियाज के शानदार डायरेक्शन के कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे।









4.शानदार हैं एक्टिंग: किसी भी फिल्म को हिट बनाने के लिए कहानी जितनी जरूरी होती है, उतने ही जरूरी होते हैं कहानी के किरदार और उन किरदारों को निभाने वाले कलाकार। अगर किरदार निभाने वाले कलाकार अपने काम को अच्छे से करें, तो कहानी दर्शकों के दिल तक उतरती है। मैं वापस आऊंगा इस बात को सही साबित करती है। चाहे वो वेदांग रैना (यंग नसीरुद्दीन शाह) हों, शारवरी हों (जिया), दिलजीत हों या बिस्तर पर लेटे नसीरुद्दीन शाह, हर किसी ने इस कदर अपने किरदार को निभाया है कि आप कहानी में बस खो जाएंगे। फिल्म में रजत कपूर, दानिश पंडोर, मनीष चौधरी जैसे कलाकारों ने अपनी एक्टिंग से साबित कर दिया है कि कैसे पर्दे पर की गया अच्छा काम देखने वालों के दिल में बस जाता है।



5.फिल्म के अंत में दिलजीत वाला सरप्राइज: फिल्म जब खत्म होती है, तो अंत में एक गाना आता है। गाने को दिलजीत दोसांझ पर फिल्माया गया है, दिलजीत ने ये गाना खुद गाया भी है। दिलजीत को अक्सर आपने तड़कते-भड़कते पंजाबी गीत गाते सुना होगा, लेकिन दिलजीत का ये गाना दुनिया में फैली नफरत की कहानी दिखाता है। ये गाना एक सरप्राइज की तरह पर्दे पर आता है। सिर्फ गाना ही नहीं, इस गाने को जिस तरह फिल्माया गया है, वो भी तारीफ के काबिल है। गाने के दौरान क्या दिखाया गया है, इसकी जानकारी मैं नहीं दूंगी, वो जानकारी देना फिल्म के साथ बेईमानी से लगेगा। पर अगर आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो यकीन के साथ कह सकती हूं, इस गाने को पूरा सुने बिना आप सिनेमाहॉल के बाहर नहीं आ पाएंगे।



