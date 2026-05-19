बॉलीवुड के ये 5 गाने, रूठी गर्लफ्रेंड को मनाने में करेंगे आपकी मदद; एक को मिल चुके 670 मिलियन+ व्यूज
जब कोई दिल के करीब हो और आपसे नाराज हो जाए तो सिचुएशन थोड़ी टफ हो जाती है कि बात कैसे शुरू की जाए। ऐसे में माफी मांगने के लिए ये 5 हिंदी गाने आपके काम आ सकते हैं।
इंसान जो बात सीधे नहीं बोल पाता, जुबां तक लाने में कविता, शायरी और गानों का बड़ा रोल होता है। वो चाहे प्यार का इजहार हो, दिल का टूटना हो या रूठना-मनाना। प्यार करने वाले हर सिचुएशन के हिसाब से गाना खोजते रहते हैं। वहीं गाने लिखने वालों ने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा है। यहां 5 ऐसे गानों की लिस्ट है जो आपको ऐसी सिचुएशन में काम आएंगे जब सॉरी से काम ना चल रहा हो।
मान मेरी जान
मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं...गाने के सिंगर किंग हैं जिनका असली नाम किंग है। उनका यह गाना लवर्स के बीच बहुत पॉप्युलर है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड गुस्सा है या आप बताना चाहते हैं तो ये गाना भेज सकते हैं। यूट्यूब पर इसे 670 मिलियन व्यूज मिले हैं।
राजी बोल जा
राजी बोल जा, हरियाणवी गाना है। यूट्यूब पर इस गाने के 555 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। गर्लफ्रेंड ठीक से बात नहीं कर रही या गुस्सा है तो ये गाना सुनकर दिल पिघल जाएगा भले गुस्से का दिखावा करती रहे। इस गाने को हरजीत दीवाना ने गाया है। राजीव अजनबी ने लिखा है। इसमें दिखने वाले आर्टिस्ट उत्तर कुमार और भव्या हैं।
रांझा
शेरशाह फिल्म का गाना रांझा लवर्स के दिल को छूने वाला है। इस गाने को यूट्यूब पर 438 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। गाने के सिंगर्स बी प्राक, जसलीन रॉयल और रोमी हैं।
तुमसे ही दिन होता है
करीना कपूर और शाहिद कपूर की फिल्म जब वी मेट का ये गाना किसी के भी दिल की फीलिंग बदल सकता है। ना हे ये खोना, ना पाना ही है... आप किसी को भेजकर यह अहसास करवा सकते हैं कि वह आपके लिए कितना खास है। टी-सीरीज पर इस गाने को 343 व्यूज मिले हैं।
अपना बना ले
वरुण धवन और कृति सेनन का गाना तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे... यह भले प्रपोजल का गाना लगता हो पर रूठने-मनाने के सिलसिले में भी यह काम आएगा। गाना अरिजीत सिंह की आवाज में है तो आधा काम तो इसे सुनकर ही बन जाता है। यूट्यूब पर इसे 602 मिलियन व्यूज मिले हैं।
रूठ ना जाना तुमसे…
आरडी बर्मन का म्यूजिक और कुमार सानू की आवाज... 1942 अ लव स्टोरी का ये गाना आपका काम बना सकता है। गाने की लिरिक्स बहुत प्यारी हैं। सारे गामा म्यूजिक पर इस गाने के 3.5 मिलियन व्यूज मिले हैं। ये जादुई गाना जावेद अख्तर ने लिखा है।
इश्क सूफियाना
अगर बात अपना प्यार सच साबित करने तक पहुंच जाए तो आप ये गाना भेज सकते हैं। डर्टी फिल्म के इस गाने के मेल और फीमेल दोनों वर्जन्स मौजूद हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।