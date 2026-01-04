एक दो नहीं बल्कि 5 बड़े एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था बॉर्डर में ये रोल, फिर इस हीरो की चमकी किस्मत
बॉर्डर साल 1997 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म में कई बड़े चेहरे नजर आए थे। उस वक्त के न्यूकमर अक्षय खन्ना भी इस फिल्म का हिस्सा थे। पर क्या आप जानते हैं इस हिट फिल्म को 5 बड़े एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था।
साल 1997 की सबसे बड़ी हिट फिल्म बॉर्डर का अब सीक्वल आने जा रहा है। सीक्वल को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। बॉर्डर 2 की चर्चा के बीच लोग 1997 वाली बॉर्डर को याद कर रहे हैं। उस फिल्म में इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे नजर आए थे। धुरंधर में अपनी धुआंधार परफॉर्मेंस से सबके दिलों पर राज करने वाले अक्षय खन्ना उस वक्त एक न्यूकमर थे। अक्षय खन्ना भी उस फिल्म का हिस्सा थे। आज हम आपको बॉर्डर से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रहे हैं।
अक्षय खन्ना उस वक्ते थे न्यूकमर
फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय खन्ना के रोल को पांच बड़े एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था।अक्षय खन्ना ने फिल्म में लेफ्टिनेंट धर्मवीर का किरदार निभाया था। इस फिल्म को सलमान से लेकर आमिर खान तक ने रिजेक्ट कर दिया था।
इन 5 बड़े सितारों ने रिजेक्ट किया था रोल
फिल्म में अक्षय खन्ना का रोल सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन और सैफ अली खान को ऑफर हुआ था। हालांकि, पांचों बड़े स्टार्स ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। सलमान इस फिल्म के लिए तैयार नहीं थे, आमिर खान उस वक्त अपनी फिल्म इश्क की शूटिंग कर रहे थे। अजय देवगन मल्टी स्टारर वाली फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। वहीं, सैफ अली और अक्षय ने फिल्म क्यों रिजेक्ट की इसकी वजह सामने नहीं आई।
फिल्म की कमाई और बजट
बॉर्डर की बात करें तो इस फिल्म को जेपी दत्ता ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, पुनीत इसार, सुदेश बैरी और कुलभूषण खरबंदा जैसे कलाकार नजर आए थे। sacnilk.com के मुताबिक, इस फिल्म का बजट 10 करोड़ था। वहीं, फिल्म ने भारत में 62.60 करोड़ (ग्रॉस कलेक्शन) की कमाई की थी। वहीं, दुनियाभर में फिल्म ने 64.98 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है। फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
