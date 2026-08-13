आवारापन 2: इन 4 वजहों से आपको देखनी चाहिए इमरान हाशमी की फिल्म
Awarapan 2: इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का बॉक्स ऑफिस क्लैश सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 से होगा।
इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म को लेकर फैंस के बीच बज बना हुआ है। फिल्म रिलीज होने से पहले हम आपको चार ऐसे कारण बता रहे हैं जिनकी वजह से आपको इमरान हाशमी की आवारापन 2 जरूर देखनी चाहिए।
1.पुरानी कल्ट फिल्म की यादों को करेगी ताजा
आवारापन 2 साल 2007 में आई आवारापन का सीक्वल है। आवारापन जब रिलीज हुई थी तब बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। लेकिन समय के साथ-साथ आवारापन एक कल्ट फिल्म बन गई है। फैंस ने ही आवारापन 2 की डिमांड की थी। आवारापन 2 कल्ट फिल्म आवारापन की यादें ताजा करेगी।
2. शिवम पंडित की वापसी
आवारापन में इमरान हाशमी ने शिवम पंडित का किरदार निभाया था। अब आवारापन 2 में इमरान हाशमी उसी किरदार में वापसी करने जा रहे हैं। फैंस इमरान हाशमी के शिवम पंडित वाले किरदार को काफी पसंद करते हैं। शिवम पंडित ने फैंस के दिलों पर एक अलग तरह का जादू किया था। आवारापन 2 में ये जादू एक बार फिर फैंस के दिलों पर चल सकता है। शिवम पंडित का किरदार एक इंटेंस रोमांटिक लवर वाला किरदार है। आवारापन 2 के ट्रेलर में पुराने शिवम पंडित की झलक साफ दिखाई दी है।
3. फिल्म का म्यूजिक
आवारापन भले ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई हो, लेकिन उस फिल्म के गाने सुपरहिट हुए थे। फिल्म के गाने इतने अच्छे थे कि आज भी लोग उस फिल्म के गाने सुनते हैं। पहले पार्ट की तरह ही दूसरे पार्ट के गाने भी जबरदस्त होंगे। ट्रेलर में 'तेरा मेरा रिश्ता' गाना सुनकर फैंस काफी उत्साहित हुए थे। आवारापन 2 का म्यूजिक मिथुन, अमाल मलिक, जीत गांगुली, अखिल सचदेव और वासिफ अहमद ने तैयार किया है।
4. शबाना आजमी का खतरनाक रोल
फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। शबाना आजमी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। शबाना आजमी को आपने कई तरह के रोल्स में देखा होगा। हर रोल में शबाना आजमी अलग ही छाप छोड़ती हैं। इस फिल्म में शबाना आजमी एक खतरनाक रोल में नजर आएंगी। शबाना आजमी एक खतरनाक रोल में कैसा परफॉर्म करती हैं, हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई है।
आवारापन 2 की बात करें तो इस फिल्म को नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है। वहीं, पहली वाली आवारापन को मोहित सुरी ने डायरेक्ट किया था। आवारापन 2 में इमरान हाशमी के साथ दिशा पाटनी नजर आएंगी। इमरान और दिशा की जोड़ी के बीच की कैमिस्ट्री कैसी नजर आती है, हर कोई ये दिखने को बेताब है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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