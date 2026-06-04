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4 जून: थिएटर्स में रिलीज हुई पेड्डी, ओटीटी पर आईं ये 4 फिल्में, वीकेंड के लिए सेव कर लें ये लिस्ट

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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New Release: 4 जून यानी गुरुवार को नई 5 फिल्में आ रही हैं। एक फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो रही है। वहीं चार फिल्में ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही हैं।

4 जून: थिएटर्स में रिलीज हुई पेड्डी, ओटीटी पर आईं ये 4 फिल्में, वीकेंड के लिए सेव कर लें ये लिस्ट

New Release: 4 जून का दिन आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। ऐसा क्यों? दरअसल, 5 फिल्मों ने गुरुवार को ओटीटी और थिएटर्स में दस्तक दी हैं। एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर राम चरण की फिल्म रिलीज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हाई-वोल्टेज ड्रामा, क्राइम-कॉमेडी और थ्रिलर फिल्मों का मेला लगा है।

थिएटर रिलीज

1. पेड्डी (Peddi)

कहां रिलीज हो रही है? - थिएटर्स में

लीड एक्टर्स - राम चरण और जाह्नवी कपूर

थिएटर्स में आज साउथ के सुपरस्टार राम चरण की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' रिलीज हुई है। 'आरआरआर' की सक्सेस के बाद राम चरण एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने आ रहे हैं। बाबू सना बुची के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक स्पोर्ट्स ड्रामा है। इस फिल्म में राम चरण 'पेड्डी पहलवान' के रोल में नजर आएंगे जो अपने गांव के सम्मान के लिए खेल के मैदान में उतरता है।

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यहां देखिए ट्रेलर

ओटीटी रिलीज

2. मां बहन (Maa Behen)

कहां रिलीज हो रही है? - नेटफ्लिक्स

लीड एक्टर्स - माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और धारणा दुर्गा

'मां बहन' एक डार्क क्राइम-कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को सुरेश त्रिवेदी ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में एक विधवा मां और उसकी दो बेटियों की कहानी दिखाई गई है। इस फिल्म की खास बात ये है कि इसमें रवि किशन हैं और भोजपुरी गायक नील कमल सिंह का गाना है।

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यहां देखिए ट्रेलर

3. धुरंधर द रिवेंज (Dhurandhar The Revenge)

कहां रिलीज हो रही है? - जियोहॉटस्टार

लीड एक्टर्स - रणवीर सिंह, संजय दत्त आदि

बॉक्स ऑफिस पर 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करने के बाद रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' अब ओटीटी पर आ रही है। खास बात ये है कि जियोहॉटस्टार पर इस फिल्म का 'रॉ एंड अनदेखा' वर्जन रिलीज हुआ है। बता दें, जियोहॉटस्टार पर 4 जून को शाम 7 बजे से इसका एक स्पेशल 30 मिनट का प्री-शो भी दिखाया जाएगा।

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यहां देखिए ट्रेलर

4. नाईट शिफ्ट फॉर क्यूटीज (Night Shift for Cuties)

कहां रिलीज हो रही है? - नेटफ्लिक्स

लीड एक्टर्स - शनीना सिनामोन, नाद्या स्यारिफा और एमिर माहिरा

इंडोनेशियाई ड्रामा फिल्मों के शौकीनों के लिए नेटफ्लिक्स पर 'नाईट शिफ्ट फॉर क्यूटीज' रिलीज हो रही है। ये फिल्म एक कन्वेनियंस स्टोर में काम करने वाली दो सहेलियों की कहानी है। दोनों की गहरी दोस्ती तब एक कड़वी दुश्मनी में बदल जाती है, जब उन्हें साउथ कोरिया में अपने पसंदीदा म्यूजिक बैंड से मिलने का एक मौका मिलता है।

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यहां देखिए ट्रेलर

5. द विटनेस (The Witness)

कहां रिलीज हो रही है? - नेटफ्लिक्स

लीड एक्टर्स - जॉर्डन बोल्गर, जेम्स ब्रैडशॉ, जेम्स ड्राइडन आदि

सच्ची घटना पर बनी 'द विटनेस' 4 जून से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। ये फिल्म 1992 में विंबलडन कॉमन में हुई रेचल निकेल की सनसनीखेज हत्या की कहानी को बयां करती है। इस पूरी दास्तां को रेचल के पार्टनर आंद्रे हंसकोम्बे (जॉर्डन बोलर) और उनके दो साल के बेटे एलेक्स के नजरिए से दिखाया गया है, जो इस खौफनाक वारदात का इकलौता चश्मदीद गवाह था।

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यहां देखिए ट्रेलर

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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