अगस्त का ये हफ्ता रहेगा मजेदार, सिनेमाघरों में इन 6 फिल्मों का होगा क्लैश

इस हफ्ते सिनेमाघरों में एक, दो नहीं बल्कि 6 फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही हैं। ये सातों फिल्म शुक्रवार को रिलीज होंगी। इनमें से कौन सी फिल्म आपको देखनी है उसकी फटाफट बना लीजिए लिस्ट।

सिनेमाघरों में रिलीज हो रहीं ये 6 फिल्में

ये हफ्ता पंजाबी और हिंदी फिल्मों के दीवानों के लिए शानदार रहने वाला है। इस हफ्ते सिनेमाघरों में 6 हिंदी और पंजाबी फिल्में रिलीज हो रही हैं। इस लिस्ट में फैमिली ड्रामा से लेकर बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्में शामिल हैं। आपको इनमें से कौन सी फिल्में देखनी है फटाफट उन फिल्मों की लिस्ट बना लें।

1. ओह माय डॉग रिलीज डेट: 7 अगस्त

कास्ट: पंकज त्रिपाठी, पवन मल्होत्रा, राजेश कुमार, गीता अग्रवाल

फिल्म के बारे में: ओह माय डॉग एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी एक छोटे बच्चे और एक आवारा कुत्ते से उसके लगाव के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म दिखाती है कैसे इंसान और कुत्ते एक दूसरे को इमोशनली ठीक करते हैं। इस फिल्म को अमित राय ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 30 मिनट का है। ये फिल्म पहले 31 जुलाई को रिलीज होने वाली थी।

2. प्रहार: अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम रिलीज डेट: 7 अगस्त

कास्ट: राजकुमार राव, वामिका गब्बी, तरुण शर्मा

फिल्म के बारे में: प्रहार एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी जानेमाने पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम के जीवन के अलग-अलग पहलुओं के बारे में बात करेगी। फिल्म को अविनाश अरुण ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में राजकुमार राव उज्ज्वल का किरदार निभा रहे हैं।

3. हनुमान अंश रिलीज डेट: 7 अगस्त

कास्ट: शोभिनव सत्या, चंदन आनंद और हन्नी बख्शी

फिल्म के बारे में: हनुमान अंश एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म नीम करोली बाबा की कहानी दिखाएगी। नीम करोली बाबा को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। कई सेलेब्स से लेकर आम जनता नीम करोली बाबा की भक्ति करते हैं। फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 30 मिनट है। फिल्म को विशाल चतुर्वेदी ने डायरेक्ट, प्रोड्यूस और लिखा है।

4. डीसी: द ब्लडी वैलेंटाइन रिलीज डेट: 7 अगस्त

कास्ट: लोकेश कनगराज और वामिका गब्बी

फिल्म के बारे में: डीसी: द ब्लडी वैलेंटाइन एक एक्शन क्राइम रोमाटिंक फिल्म है। सोसाइटी से बाहर कर दिए गए देवदास और उसके साथी पुलिस बर्बरता की वजह से बर्बाद हुए एक परिवार की मदद करते हैं। उनकी इस जर्नी पर उनके कुछ ऐसे रिश्ते बनते हैं जो उनकी सोच को बदल देते हैं। इस फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 22 मिनट है।

5. आर्यभट्ट का जीरो रिलीज डेट: 7 अगस्त

कास्ट: हिमांश कोहली, रवि किशन, नीरज सूद

फिल्म के बारे में: आर्यभट्ट का जीरो एक दिल छू लेने वाली फिल्म है। फिल्म की कहानी एक ऐसे युवक की कहानी है जिसको ये नहीं पता है कि उसे क्या करना है। समाज को भी उससे कुछ खास उम्मीदें नहीं हैं। कैसे वो एक आम आदमी से प्रेरणा देने वाला हीरो बन जाता है, फिल्म इसके इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म का रनटाइम 1 घंटे 54 मिनट है। फिल्म को कमल चंद्रा ने डायरेक्ट किया है।

6. द ग्रेट पंजाब रॉबरी रिलीज डेट: 7 अगस्त

कास्ट: राज कुंद्रा, पायल राजपूत, गर्विता सधवानी