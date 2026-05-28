29 मई के दिन थिएटर्स में रिलीज होंगी 9 फिल्में, ओटीटी पर 5 मूवीज-सीरीज देंगी दस्तक
Friday Release: इस शुक्रवार (29 मई, 2026) ओटीटी और थिएटर्स में सिनेप्रेमियों के लिए एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका होने वाला है। ओटीटी पर 5 और थिएटर्स में 9 फिल्में-सीरीज रिलीज होने वाली हैं।
मई महीने का आखिरी शुक्रवार (29 मई 2026) धमाकेदार होने वाला है। इस शुक्रवार एक या दो नहीं, 14 फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। खास बात ये है कि इन 14 में से 9 फिल्में थिएटर्स में दस्तक दे रही हैं। आइए आपको इस शुक्रवार रिलीज होने वाले शोज और फिल्मों के बारे में डिटेल में बताते हैं।
ओटीटी रिलीज
1. कजिन्स एंड कल्याणम्स
जॉनर: फैमिली ड्रामा, कॉमेडी
ओटीटी: जियोहॉटस्टार
एक्टर: प्रिया प्रकाश वारियर, रोशन अब्दुल रहूफ, सिद्धार्थ बाबू, नैनीता मारिया
कहानी: ये सीरीज छह भाई-बहनों की कहानी है। बचपन से साथ रहने वाले इन भाई-बहनों की बॉन्डिंग समय के साथ-साथ और जीवन में आए उतार-चढ़ाव के साथ बदलती रहती है।
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2. मर्डर माइंडफुली (सीजन 2)
जॉनर: डार्क कॉमेडी, क्राइम थ्रिलर
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
एक्टर: टॉम शिलिंग, पीटर जॉर्डन, ब्रिटा हैमेलस्टीन, मुराथन मुस्लू, एमिली कॉक्स, फ्रीडेरिक केम्प्टर
कहानी: ये जर्मनी के फेमस शो का दूसरा सीजन है। एडवोकेट ब्योर्न डिमेल ने अब पूरी तरह से माइंडफुलनेस का रास्ता चुन लिया है। पिछले सीजन में दो बड़े माफिया लीडर्स को ठिकाने लगाने के बाद, अब उसके सामने उन दोनों के अंडरवर्ल्ड को गुप्त रूप से चलाने की चुनौती है। इस बार उसकी लड़ाई अपराधियों से नहीं, बल्कि खुद के भीतर छिपे उन सवालों से है जो उनके अतीत से जुड़े हैं।
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3. ब्राजील 70: द थर्ड स्टार
जॉनर: स्पोर्ट्स ड्रामा, मिनी-सीरीज
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
एक्टर: लुकास एग्रीकोला, रोड्रिगो सैंटारो, ब्रूनो माजियो, रावेल एंड्राडे, कैओ कैब्राल
कहानी: छह एपिसोड की ये सीरीज 1970 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में ब्राजील टीम के सफर को बयां करती है। 1962 की नाकामी के बाद मेक्सिको पहुंचे इन खिलाड़ियों ने जो इतिहास रचा, उसने फुटबॉल को हमेशा के लिए बदल दिया।
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4. सुखमानो सुखमन्न
जॉनर: कॉमेडी ड्रामा
ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो
एक्टर्स: मैथ्यू थॉमस, देविका संजय, जगदीश
कहानी: ये फिल्म के अकेले एम्बुलेंस ड्राइवर पर है, जो अपने ट्रॉमा और अकेलेपन से जूझ रहा है। उसे उन मरे हुए लोगों के भूत दिखाई देते हैं, जिन्हें वह उनकी मौत के बाद अपनी गाड़ी में ले जाता है।
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5. लीडर
जॉनर: एक्शन थ्रिलर
ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो
एक्टर्स: सरवनन, शाम, एंड्रिया जेरेमिया, संतोष प्रताप, पायल राजपूत
कहानी: एक आम कार मैकेनिक, अपराधियों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच के खतरनाक तनाव में फंस जाता है।
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थिएटर रिलीज
1. ऑब्सेस
जॉनर: एक्शन, सस्पेंस थ्रिलर
एक्टर: ईशा सिंह, पीटर विल्सन
कहानी: ये कहानी एक महिला के इर्द-गिर्द बुनी गई कहानी है। इस महीला की जिंदगी में तब तूफान आता है तब अचानक उसके साथ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं।
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2. द ब्रेडविनर
जॉनर: फैमिली ड्रामा
एक्टर: नेट बार्गात्जे
कहानी: जब एक महिला को अपने करियर के एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक महीने के लिए विदेश जाना पड़ता है, तो घर संभालने का जिम्मा उसके पति पर आ जाता है। अपनी तीन बेटियों की देखरेख करते वक्त उसे एहसास होता है कि घर का काम दुनिया के किसी भी काम से ज्यादा मुश्किल है।
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3. पैसेंजर
जॉनर: सुपरनेचुरल हॉरर
एक्टर: जैकब स्किपियो, लू लोबेल, मेलिसा लियो
कहानी: एक कपल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। इस सफर के दौरान उनके सामने एक एक्सीडेंट होता है। इस एक्सीडेंट के बाद उन्हें लगता है कि कोई बुरी ताकत उनका पीछा कर रही है।
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4. द ग्रेट ग्रांड सुपरहीरो
जॉनर: साई-फाई, एडवेंचर, कॉमेडी
एक्टर: जैकी श्रॉफ, प्रतीक बब्बर, भाग्यश्री, शरत सक्सेना
कहानी: एक छोटे बच्चे को पता चलता है कि उसके दादाजी के पास दुनिया को बचाने की जादुई ताकत है।
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5. श्री बाबा नीब करोरी महाराज
जॉनर: बायोपिक
एक्टर: सुबोध भावे, समीक्षा भटनागर, हितेन तेजवानी
कहानी: ये फिल्म लक्ष्मण नारायण शर्मा के साधारण जीवन से लेकर परम पूज्य संत 'नीम करौली बाबा' बनने तक के सफर को दिखाती है।
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6. रजनी की बारात
जॉनर: रोमांटिक कॉमेडी, सोशल ड्रामा
एक्टर: उल्का गुप्ता, अश्वथ भट्ट, सुनीता रजवार, जरीना वहाब
कहानी: रजनी स्वाभिमानी लड़की है। जब उसके बॉयफ्रेंड के पिता उसकी शादी किसी दूसरी जगह तय कर देते हैं, तो रजनी घुटने टेकने के बजाए अपनी तकदीर का फैसला खुद करने का मन बनाती है।
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7. कृष्ण और चिट्ठी
जॉनर: स्पोर्ट्स ड्रामा
एक्टर: अरुण गोविल, दर्शील सफारी
कहानी: इस फिल्म में एक युवा का क्रिकेट के प्रति पागलपन और ईश्वर में उसका अटूट विश्वास देखने को मिलेगा।
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8. हीर सारा और पुडुचेरी
जॉनर: रोड-ट्रिप ड्रामा
एक्टर: पत्रलेखा, मानवी गगरू, आरिफ जकारिया
कहानी: परेशानियों से तंग आकर हीर और सारा नाम की दो दोस्त इंदौर से पुडुचेरी के लिए निकल पड़ती हैं। ये रोड ट्रिप उनके लिए खुद को जानने, खुलकर हंसने और दोस्ती को नए सिरे से जीने का जरिया बनती है।
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9. जीना दिल से
जॉनर: म्यूजिकल, यूथ कॉमेडी
एक्टर्स: रूमा शर्मा, लक्ष्य हांडा, यश पुरोहित, अभिषेक सिंह राजपूत
कहानी: इस फिल्म की कहानी आज के युवाओं, उनके बड़े अरमानों, रोमांस और जिंदगी के हर एक पल को जिंदादिली से जीने के जज्बे पर बुनी गई है।
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लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
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