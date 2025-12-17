26/11 हमले में बचने वाली ने धुरंधर के डायरेक्टर को बताया रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन

संक्षेप: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर में 26/11 हमले को दिखाया गया है। इस सीन को देखने के बाद इस हमले में अपनी जान बचाने वाली महिला ने डायरेक्टर आदित्य धर को रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन के बारे में बताया है।

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर कमाई करने के साथ क्रिटिक्स और ऑडियंस को भी पसंद आ रही है। फिल्म में कई ऐसी सच्ची घटनाओं को दिखाया गया है जिसे देखने के बाद थिएटर में बैठी ऑडियंस के रोंगटे खड़े हो गए। फिल्म में मुंबई के ताज होटल पर हुए 26/11 हमले को भी दिखाया गया है। इसी घटना को अपनी आंखों से ताज होटल में देखने वाली लेखिका रजिता बग्गा ने इस सीन को स्क्रीन पर देखने के बाद डायरेक्टर आदित्य धर की तारीफ और अपने उस दर्द को फिर से याद किया है।

रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन 26/11 हमले के दौरान रजिता अपने पति अजय बग्गा के साथ ताज होटल में मौजूद थीं। 14 घंटे मौत से लड़ने के बाद वो अपनी और पति की जान बचा पाई। रजिता ने फिल्म धुरंधर देखने के बाद X पर एक नोट शेयर किया। उन्होंने लिखा, ‘फिल्म धुरंधर के सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन मेरे लिए वह था, जब स्क्रीन लाल हो जाती है और उसमें 26/11 के आतंकियों और उनके हैंडलर्स की असली आवाज सुनाई देती है। यह सुनना कि हैंडलर्स आतंकियों को क्या-क्या निर्देश दे रहे थे, उनकी सोच कितनी क्रूर, अमानवीय और घृणित थी। यह सब मेरे शरीर में सिहरन दौड़ा गया।’ राजिता ने लिखा कि इस घटना को 17 साल हो गए हैं लेकिन वो अब तक सब कुछ ताजा है। आगे उन्होंने मेकर्स की तारीफ की।

आदित्य धर ने किया रिप्लाई आदित्य धर ने रजिता को रिप्लाई करते हुए लिखा, ‘आपके शब्दों ने हमें याद दिलाया कि यह कहानी सुनाना क्यों जरूरी था। वह पल उस क्रूर सच्चाई को दिखाने के लिए रचा गया था। अगर इससे कोई छाप छूटती है, तो वह यह पक्का करने के लिए है कि हम याद रखें, एकजुट रहें और ऐसी स्थिति को दोबारा कभी न लौटने दें। जीवित रहने के लिए, बोलने के लिए और हमारे सामूहिक संकल्प को मजबूत करने के लिए आपका धन्यवाद।’



ऑडियंस को सुनाई गई असली रिकॉर्डिंग