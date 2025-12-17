Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुड26 11 survivor talks about the most Brutal and Disgusting sceen, director adity dhar reacted
26/11 हमले में बचने वाली ने धुरंधर के डायरेक्टर को बताया रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन

26/11 हमले में बचने वाली ने धुरंधर के डायरेक्टर को बताया रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन

संक्षेप:

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर में 26/11 हमले को दिखाया गया है। इस सीन को देखने के बाद इस हमले में अपनी जान बचाने वाली महिला ने डायरेक्टर आदित्य धर को रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन के बारे में बताया है।

Dec 17, 2025 07:19 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर कमाई करने के साथ क्रिटिक्स और ऑडियंस को भी पसंद आ रही है। फिल्म में कई ऐसी सच्ची घटनाओं को दिखाया गया है जिसे देखने के बाद थिएटर में बैठी ऑडियंस के रोंगटे खड़े हो गए। फिल्म में मुंबई के ताज होटल पर हुए 26/11 हमले को भी दिखाया गया है। इसी घटना को अपनी आंखों से ताज होटल में देखने वाली लेखिका रजिता बग्गा ने इस सीन को स्क्रीन पर देखने के बाद डायरेक्टर आदित्य धर की तारीफ और अपने उस दर्द को फिर से याद किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन

26/11 हमले के दौरान रजिता अपने पति अजय बग्गा के साथ ताज होटल में मौजूद थीं। 14 घंटे मौत से लड़ने के बाद वो अपनी और पति की जान बचा पाई। रजिता ने फिल्म धुरंधर देखने के बाद X पर एक नोट शेयर किया। उन्होंने लिखा, ‘फिल्म धुरंधर के सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन मेरे लिए वह था, जब स्क्रीन लाल हो जाती है और उसमें 26/11 के आतंकियों और उनके हैंडलर्स की असली आवाज सुनाई देती है। यह सुनना कि हैंडलर्स आतंकियों को क्या-क्या निर्देश दे रहे थे, उनकी सोच कितनी क्रूर, अमानवीय और घृणित थी। यह सब मेरे शरीर में सिहरन दौड़ा गया।’ राजिता ने लिखा कि इस घटना को 17 साल हो गए हैं लेकिन वो अब तक सब कुछ ताजा है। आगे उन्होंने मेकर्स की तारीफ की।

ये भी पढ़ें:धुरंधर की सक्सेस पर रहमान डकैत अक्षय खन्ना का पहला रिएक्शन आया सामने

आदित्य धर ने किया रिप्लाई

आदित्य धर ने रजिता को रिप्लाई करते हुए लिखा, ‘आपके शब्दों ने हमें याद दिलाया कि यह कहानी सुनाना क्यों जरूरी था। वह पल उस क्रूर सच्चाई को दिखाने के लिए रचा गया था। अगर इससे कोई छाप छूटती है, तो वह यह पक्का करने के लिए है कि हम याद रखें, एकजुट रहें और ऐसी स्थिति को दोबारा कभी न लौटने दें। जीवित रहने के लिए, बोलने के लिए और हमारे सामूहिक संकल्प को मजबूत करने के लिए आपका धन्यवाद।’

ऑडियंस को सुनाई गई असली रिकॉर्डिंग

बता दें, रजिता ने जिस सीन की बात की है उसमें आतंकियों का नजरिया दिखाया गया है। सीन के दौरान स्क्रीन लाल हो जाती है और बैकग्राउंड में आतंकियों की असली रिकॉर्डिंग चलती है जिसमें वो हमलावरों को निर्देश देते नजर आते हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है।

ये भी पढ़ें:धुरंधर में इसलिए है रणवीर-सारा की उम्र में 20 साल का अंतर
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
ranveer singh Dhurandhar akshaye khanna

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।