2026 में आई इन 7 साउथ फिल्मों ने नेटफ्लिक्स पर किया धमाका, एक की 8.5 की रेटिंग ने उड़ाए होश
इस साल साउथ मेकर्स ने OTT पर धमाका किया है। जबरदस्त 7 फिल्मों की लिस्ट आपके लिए लेकर आए हैं जिनकी वजह से साल 2026 को खास बना दिया। इन फिल्मों की IMDB रेटिंग जबरदस्त हैं। इन फिल्मों को नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है।
साल 2026 खत्म होने में अब बस एक ही महीने का समय बचा है। इस पूरे साल नेटफ्लिक्स पर शानदार 10 सीउथ फिल्मों का धमाका रहा। कोई फिल्म सस्पेंस से भरी थी तो किसी फिल्म की कहानी ने ऑडियंस को रुला दिया। पारिवारिक ड्रामा, रोमांटिक फिल्मों को भी ऑडियंस ने खूब पसंद किया। हम आपके लिए इस साल आई 10 शानदार साउथ फिल्मों की लिस्ट लाए हैं जिसकी IMDB हैरान करने वाली हैं। इस फिल्मों को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
बत्ता
इस लिस्ट में सबसे आगे विजय सेतुपति की फिल्म बत्ता है। ये एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी है जिससे पूरा गांव डरता है। फिर कुछ ऐसा होता है कि एक नन्हा बच्चा उसका जीवन पूरी तरह से बदल देता है। इस फिल्म को ऑडियंस ने इतना पसंद किया कि रिलीज के कई महीनों बाद तक ये फिल्म नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल है। फिल्म को IMDB पर 8.5 की रेटिंग मिली है।
मंडाडी
मंडाडी एक तमिल फिल्म है जिसकी कहानी एक काली नाम के शख्स के इर्दगिर्द घूमती है। फिल्म की कहानी एक बोट रेसिंग के बारे में भी है। काली 20 साल बाद वापस अपने गांव आता है और रेस का हिस्सा बनता है। ये शानदार फिल्म ऑडियंस के बीच हिट हुई थी। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। IMDB पर 7.9 की रेटिंग मिली हुई है।
डोरोथी
डोरोथी एक तमिल फिल्म है। इसकी कहानी दो दोस्तों की है करती और सुबू। बचपन की इकी दोस्ती बड़े तक भी साथ रहती है। इनकी जिंदगी की अपनी परेशानियां हैं। लेकिन अपनी असली पहचान को लेकर ये डरे हुए रहते हैं। कहानी दुखद है लेकिन अंत सुख के एहसास से भरा है। फिल्म को IMDB पर 7.7 की IMDB रेटिंग मिली है।
भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम
भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम एक मलयालम फिल्म है। सस्पेंस से भरी कहानी वाली फिल्म को दृश्यम का कॉमेडी वर्जन बताया गया। इस फिल्म में भी एक परिवार लाश को छुपाने की कोशिश करता है। IMDB पर इस फिल्म को 7.6 की रेटिंग मिली है।
प्रधामा दृष्टिया कुट्टक्कर
प्रधामा दृष्टिया कुट्टक्कर एक मलयालम फिल्म है। इसकी कहानी चार पुलिस अधिकारीयों की हैं जिनसे एक मर्डर हो जाता है। इस मर्डर को छुपाने के लिए एक महिला पुलिस अधिकारी अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। फिल्म को IMDB पर 7.4 की रेटिंग मिली है।
इरुमुड़ी
रवि तेजा के करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक इरुमुड़ी को ऑडियंस ने खूब पसंद किया हैल थिएटर के धमाके के बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर भी छाई रही। फिल्म की कहानी पिता और बेटी की है। बेटी की मौत के बाद पिता कैसे उसके कातिलों से बदला लेता है ये दिखाया गया है। इस फिल्म को IMDB पर 7 की रेटिंग मिली है।
विश्वनाथ एंड संस
एक्टर सूर्या की पारिवारिक फिल्म विश्वनाथ एंड संस अब तक ट्रेंड का हिस्सा है। फिल्म की कहानी एक ऐसे बिजनेसमैन की है जो 40 की उम्र पार करने के बाद सेरोगेसी से पिता बनता है। उसकी जिंदगी में वो महिला आती है जो उसके सेरोगेट बच्चे की मां होती है। इस फिल्म को IMDB पर 7.1 की रेटिंग मिली है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
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