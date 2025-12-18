Hindustan Hindi News
2026 में आने वाली इन फिल्मों का बजट आपको सदमा दे देगा, सबसे महंगी है इस छोटे एक्टर की फिल्म

संक्षेप:

साल 2026 में रिलीज होने वाली फिल्मों का बजट आपको हैरान कर देगा। तीन फिल्मों के बजट में एक फिल्म बना रहे हैं मेकर्स। शाहरुख खान, रणबीर कपूर यश जैसे स्टार की फिल्मों पर मोटे पैसे लगाए गए हैं।

Dec 18, 2025 02:34 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
साल 2026 हिंदी सिनेमा के लिए खास होने वाला है। कई बड़े बजट की फिल्में थिएटर पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं। रणबीर कपूर, सनी देओल, शाहरुख खान, सलमान खान अपनी फिल्मों से धमाका करने वाले हैं। फिल्मों का क्लैश होने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं अगले साल आने वाली इन बड़ी फिल्मों का बजट क्या है? इन फिल्मों का बजट जानने के बाद आपका सिर चकरा जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि करोड़ों की ये फिल्में बॉक्स ऑफिस कमाई से अपना बजट निकाल पाएंगी या नहीं।

अगले साल रिलीज होने वाली फिल्मों का बजट

बॉर्डर 2
सनी देओल अपनी फिल्म बॉर्डर का दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। हाल में फिल्म का टीजर सामने आया था जिसमें वरुण धवन, अहान पांडे और दिलजीत दोसांझ जैसे एक्टर्स को दुश्मनों से जंग लड़ते देखा जा सकता है। फिल्म 23 जनवरी को रिलीज हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म को 150 करोड़ के मोटे बजट में बनाया गया है। उम्मीद है ये फिल्म अपना बजट वसूलने में कामयाब होगी।

लव एंड वॉर
विक्की कौशल, आलिया भट्ट, और रणबीर कपूर की फिल्म लव एंड वॉर भी खबरों में बनी हुई है। ये लव ट्रायंगल बेस्ड फिल्म संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट की है। रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी। फिल्म के बजट की बात करें तो Siasat के अनुसार इसे 200 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है।

लव एंड वॉर

किंग

शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना खान के साथ एक एक्शन फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद ने किया है। किंग की स्टारकास्ट हैरान करने वाली है। फिल्म में रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, अरशद वारसी, बॉबी देओल समेत कई बड़े एक्टर्स नजर आने वाले हैं। खास बात ये है की दसुहाना खान अहम किरदार में होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म को 300 करोड़ से ज्यादा के बजट में बनाया जा रहा है। अगले साल दिवाली के मौके पर फिल्म दस्तक दे सकती है।

रामायण

रणबीर कपूर, साई पल्लवी स्टारर फिल्म रामायण अभी तक की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के दोनों पार्ट्स पर 1600 करोड़ खर्च हो रहे हैं। लेकिन प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने कन्फर्म किया है कि रामायण के दोनों भागों पर 4000 करोड़ खर्च हो रहे हैं। मलतब ये फिल्म हॉलीवुड से भी महंगी फिल्म होने वाली है।

रामायण मूवी

धुरंधर 2

धुरंधर का पहला भाग इस समय बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रहा है। फिल्म करीब 500 करोड़ तक पहुंच गई है। अब दूसरे पार्ट का इंतजार हो रहा है। रिपोर्ट की मानें तो धुरंधर का दूसरा भाग 200 से 250 करोड़ तक के बजट में बनाया गया है।



टॉक्सिक

टॉक्सिक टीजर

KGF स्टार यश का हिंदी ऑडियंस में भी जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता आया है। अब उनकी अगली फिल्म टॉक्सिक का इंतजार हो रहा है। फिल्म अगले साल ईद पर दस्तक देने को तैयार है। फिल्म के बजट की बात करें तो 300 करोड़ के आस-पास है। खास बात ये है कि फिल्म धुरंधर 2 से टकराने वाली है।

बैटल ऑफ गलवान

सलमान खान की पिछली फिल्मों को खराब रिव्यू मिलने के बाद एक्टर अपनी आने वाली फिल्म पर फोकस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में सलमान को बैटल ऑफ गलवान में देखा जाएगा। फिल्म पर 100 करोड़ से ज्यादा पैसे लगाए गए हैं। उम्मीद है सलमान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल जाएगी।

