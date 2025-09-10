2026 में टकराएंगी ये बड़ी फिल्में, रणबीर-अजय, यश वरुण धवन और कार्तिक आर्यन की फिल्मों में होगा क्लैश

2026 में टकराएंगी ये बड़ी फिल्में, रणबीर-अजय, यश वरुण धवन और कार्तिक आर्यन की फिल्मों में होगा क्लैश
साल 2026 में कई बड़े एक्टर्स की फिल्में आपस में टकराने वाली हैं। ये साल इन बॉक्स ऑफिस क्लैश के लिए याद किया जाएगा। वरुण धवन, कार्तिक आर्यन, अजय देवगन, रणबीर कपूर अपनी फिल्में लेकर आ रहे हैं।
साल 2026 बेहद खास होने वाला है। इस साल कई धमाकेदार फिल्में दस्तक देने वाली हैं। खास बात है इस साल कई बड़े एक्टर्स की फिल्में आपस में क्लैश भी कर रही हैं। अगर ईद 2026 की बात करें तो इस खास मौके पर एक नहीं बल्कि तीन सुपर एक्टर्स की फिल्में दस्तक दे रही हैं। ऐसे में इन एक्टर्स के बीच बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिलने वाली है। वैसे हर साल सलमान खान ईद पर धमाका करते थे। लेकिन इस बार उनकी जगह ये तीन सुपरस्टार अपनी फिल्में लेकर आ रहे हैं।
लव एंड वॉर
संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बन रही फिल्म लव एंड वॉर में रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट लीड किरदार में नजर आ रही हैं। ये एक लव ट्रायंगल पर बेस्ड फिल्म होगी जो ईद 2026 के मौके पर थिएटर में दस्तक देगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म 20 मार्च को रिलीज हो रही है।
धमाल 4
खास बात ये है कि इसी दिन अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजीदा शेख, ईशा गुप्ता स्टारर फिल्म धमाल 4 रिलीज हो रही है। हाल में जानकारी सामने आई थी कि फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है और अब पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है।
टॉक्सिक
KGF स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की टक्कर रणबीर कपूर की लव एंड वॉर के अलावा अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 से भी होगी। KGF के बाद यश की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। ऐसे में उनकी ये फिल्म जबरदस्त टक्कर दे सकती है। इस फिल्म में यश के अलावा नयनतारा, कियारा अडवानी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं।
कार्तिक आर्यन vs वरुण धवन
इसके अलावा दो बड़ी फिल्में भी आपस में टकराने वाली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्तिक आर्यन की फिल्म नागजिला जिसमे वो नाग के किरदार में दिखेंगे और वरुण धवन की भेड़िया 2 भी आपस में टकराने वाली हैं। दोनों 14 अगस्त 2026 को रिलीज हो रही हैं। हालांकि, मेकर्स क्लैश से बचने के लिए रिलीज डेट बदल सकते हैं।
