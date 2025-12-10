साल 2026 में होगी सबसे बड़ी फिल्मी टक्कर, दो सुपरस्टार की धांसू फिल्में होंगी एक ही दिन रिलीज

संक्षेप: साल 2026 में के जबरदस्त बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है। दो बड़े बजट और बड़े एक्टर्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली हैं। ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा क्लैश माना जा रहा है। दो एक्टर्स की इस टक्कर का इंतजार हो रहा है।

हिंदी फिल्मों के लिए साल 2026 बेहद खास होने वाला है। नए साल में कई शानदार फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देंगी। आने वाले साल में रणबीर कपूर की रामयाण, सनी देओल की बॉर्डर, सलमान खान की गलवान और शाहरुख खान की किंग रिलीज होने वाली है। इन फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े क्लैश होने वाले हैं। साल 2026 का सबसे बड़ा क्लैश धुरंधर 2 और KGF के यश की फिल्म टॉक्सिक के बीच हो रहा है। ये क्लैश बॉक्स ऑफिस के नंबर्स हिलाने वाला है।

2026 का सबसे बड़ा क्लैश साल 2026 में वैसे तो कई बड़ी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं और इन फिल्मों के बीच जबरदस्त क्लैश भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन साल की शुरुआत में सबसे बड़ा क्लैश रणवीर सिंह की धुरंधर 2 और टॉक्सिक के बीच होगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही फिल्में ईद के मौके पर यानी 19 मार्च 2026 को थिएटर में दस्तक दे रही हैं। पहले अजय देवगन की धमाल 4 भी इसी दिन रिलीज हो रही थी। लेकिन धुरंधर 2 से क्लैश से बचने के लिए धमाल 4 की रिलीज डेट बदलने की खबर सामने आई है। लेकिन अभी न तो धुरंधर 2 की रिलीज बदली गई है और ना ही टॉक्सिक के मेकर्स ने अपनी तय तारीख में कोई बदलाव किया है। इसका मलतब यही है कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली हैं।