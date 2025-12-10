Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुड2026 biggest movies clash, two superstars releasing their films on the same date
साल 2026 में होगी सबसे बड़ी फिल्मी टक्कर, दो सुपरस्टार की धांसू फिल्में होंगी एक ही दिन रिलीज

साल 2026 में होगी सबसे बड़ी फिल्मी टक्कर, दो सुपरस्टार की धांसू फिल्में होंगी एक ही दिन रिलीज

संक्षेप:

साल 2026 में के जबरदस्त बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है। दो बड़े बजट और बड़े एक्टर्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली हैं। ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा क्लैश माना जा रहा है। दो एक्टर्स की इस टक्कर का इंतजार हो रहा है।

Dec 10, 2025 10:51 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share

हिंदी फिल्मों के लिए साल 2026 बेहद खास होने वाला है। नए साल में कई शानदार फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देंगी। आने वाले साल में रणबीर कपूर की रामयाण, सनी देओल की बॉर्डर, सलमान खान की गलवान और शाहरुख खान की किंग रिलीज होने वाली है। इन फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े क्लैश होने वाले हैं। साल 2026 का सबसे बड़ा क्लैश धुरंधर 2 और KGF के यश की फिल्म टॉक्सिक के बीच हो रहा है। ये क्लैश बॉक्स ऑफिस के नंबर्स हिलाने वाला है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

2026 का सबसे बड़ा क्लैश

साल 2026 में वैसे तो कई बड़ी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं और इन फिल्मों के बीच जबरदस्त क्लैश भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन साल की शुरुआत में सबसे बड़ा क्लैश रणवीर सिंह की धुरंधर 2 और टॉक्सिक के बीच होगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही फिल्में ईद के मौके पर यानी 19 मार्च 2026 को थिएटर में दस्तक दे रही हैं। पहले अजय देवगन की धमाल 4 भी इसी दिन रिलीज हो रही थी। लेकिन धुरंधर 2 से क्लैश से बचने के लिए धमाल 4 की रिलीज डेट बदलने की खबर सामने आई है। लेकिन अभी न तो धुरंधर 2 की रिलीज बदली गई है और ना ही टॉक्सिक के मेकर्स ने अपनी तय तारीख में कोई बदलाव किया है। इसका मलतब यही है कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली हैं।

टॉक्सिक टीजर
read moreये भी पढ़ें:
इन एक्टर्स से हार गए थे सलमान खान, 8 बार नॉमिनेशन के बाद भी नहीं मिला अवॉर्ड

बॉक्स ऑफिस पर धमाका

धुरंधर क इबात करें तो रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना इन दिनों छाए हुए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म का अंत एक ऐसे मोड़ पर होता है जहां से कहानी अधूरी लगती है। ऐसे में ऑडियंस इस पूरी कहानी को देखने के लिए दूसरा पार्ट जरूर देखने थिएटर पहुंचेगे। वहीं KGF से छाप छोड़ चुके यश अपनी टॉक्सिक ला रहे हैं जो पहले से खबरों में बनी हुई है। ऐसे में कौनसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई का धमाका करती है ये देखने का इंतजार हो रहा है।

read moreये भी पढ़ें:
फिल्म शोले के लिए इस एक्टर को मिली थी ज्यादा फीस, संजीव कुमार थे दूसरे नंबर पर
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।