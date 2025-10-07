2025 crime drama film ekka streaming on ott platform zee5 imdb rating 7 क्राइम ड्रामा फिल्म, जी5 पर कर रही है स्ट्रीम, 7.6 है इसकी IMDb रेटिंग, Bollywood Hindi News - Hindustan
Crime Drama Movie with Good IMDb Rating: आइए आपको उस क्राइम ड्रामा फिल्म के बारे में बताते हैं जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है। ये फिल्म जी5 पर स्ट्रीम कर रही है।

Tue, 7 Oct 2025 06:14 PM
साल 2025 में एक क्राइम ड्रामा फिल्म आई है। ये फिल्म पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। वहीं अब ओटीटी पर स्ट्रीम कर रही है। आईएमडीबी पर इस फिल्म को 7.4 रेटिंग मिली है। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और फैमिली ड्रामा का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। आइए आपको इस फिल्म के बारे में बताते हैं।

फिल्म का नाम?

इस फिल्म का नाम ‘एक्का’ है और इसे रोहित पादकी ने डायरेक्ट किया है। आप इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं।

फिल्म की कहानी

कहानी है मुत्थु (युवा राजकुमार) की, जो पर्वतीपुरा गांव का सीधा-सादा लड़का है। उसका दोस्त रमेश उसे धोखा देकर बेंगलुरु भाग जाता है। ऐसे में मुत्थु भी मजबूरी में शहर पहुंचता है। यहीं से शुरू होता है उसका खतरनाक गैंगस्टर बनने का सफर।

क्यों देखें यह फिल्म?

इस फिल्म में युवा राजकुमार का नया रूप देखने को मिलेगा।सत्य हेगड़े की सिनेमैटोग्राफी बेंगलुरु और वाराणसी के बीच का फर्क शानदार ढंग से दिखाती है। चरण राज का संगीत, खासकर “बंगाल बंगारी” वाला गाना, खूब पॉपुलर हुआ। अतुल कुलकर्णी ने मस्तान भाई का रोल निभाया है और उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है।

कमियां

कहानी कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल है और आखिरी 20 मिनट थोड़े खिंचे हुए लगते हैं। कुछ इमोशनल सीन जल्दबाजी में शूट किए गए महसूस होते हैं।

OTT

