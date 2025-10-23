Box Office Report: साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी ये, 20 दिन में कमाए 800 करोड़

Box Office Report: साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी ये, 20 दिन में कमाए 800 करोड़
संक्षेप: साल 2025 के 10 महीने खत्म हो गए है। इन 10 महीनों में ऐसी 5 फिल्में हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है और 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है।
साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर धमाका हुआ है। साउथ की एक फिल्म, इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। जी हां, इस साउथ फिल्म ने विकी कौशल की ‘छावा’ को पछाड़ दिया है और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस से 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की कर डाली है। क्या आपने इस फिल्म का नाम पहचाना? नहीं! आइए आपको इस फिल्म के बारे में बताते हैं।
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इस फिल्म का नाम ‘कांतारा: चैप्टर 1’ है। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने 20 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस से 546.90 करोड़ रुपये की कमाई की है। वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, इस फिल्म ने 20 दिनों में 809 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है। वहीं विकी कौशल की ‘छावा’ ने 807.91 करोड़ रुपये की कमाई की है।
साल 2025 की टॉप 5 फिल्में
अगर साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट देखें तो पहले नंबर पर ‘कांतारा: चैप्टर 1’ ने कब्जा जमाया हुआ है। वहीं दूसरे नंबर पर विकी कौशल की ‘छावा’ है। मोहित सूरी की ‘सैयारा’ तीसरे नंबर पर है। इस फिल्म ने दुनियाभर से 576 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। चौथे नंबर पर रजनीकांत की ‘कुली’ है, जिसने 500 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। वहीं पांचवें स्थान पर है यशराज फिल्म्स की स्पाई थ्रिलर ‘वॉर 2’ है, जिसकी कमाई 365 करोड़ रुपये रही है।
