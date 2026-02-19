Hindustan Hindi News
डॉग लवर्स के लिए मस्ट है मलयालम की ये फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर थी सुपरहिट

Feb 19, 2026 02:47 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Must Watch Malyalam Film: अगर आप एक डॉग लवर हैं तो आपको जियो हॉटस्टार पर मौजूद ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है। 

अगर आप एक डॉग लवर हैं तो हम आपको जियो हॉटस्टार पर मौजूद एक फिल्म का नाम बता रहे हैं। ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। ये मलायालम फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। अगर अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इस वीकेंड पर जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

क्या है इस फिल्म का नाम?

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है नेमार।फिल्म को सुधी मैडिसन ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है। यह कॉमेडी फैमिली ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 40 मिनिट है।

नेमार फिल्म में किस किरदार का है नाम?

फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म का मेन किरदार एक कुत्ता है जिसका नाम नेमार होता है। नेमार नाम ब्राजील के एक पॉपुलर फुटबॉलर के नाम पर इस नाम को रखा गया है। फिल्म में इस बात की ओर इशारा भी किया जाता है।

नेमार फिल्म का प्लॉट

नेमार के प्लॉट की बात करें तो दो दोस्त एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए एक कुत्ते को अडॉप्ट करते हैं। पहले तो वो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कुत्ते का ध्यान रखते हैं, लेकिन धीरे-धीरे दोनों को उस कुत्ते से प्यार हो जाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो कुत्ता किडनैप हो जाता है। कुत्ते के किडनैप होने के बाद कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है।

फिल्म का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

नेमार फिल्म की कास्ट की बात करें तो फिल्म में मैथ्यू थॉमस, जॉनी एनटॉनी, रेश्मी बोबन, शम्मी थिलाकन,अमला रोज़ कुरियन, अजिथा नाम्बियार, गौरी कृष्णा और गीति संगीत जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दुनियाभर में 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। फिल्म 12 मई, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


