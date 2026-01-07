1 घंटे 38 मिनट की ये डार्क क्राइम थ्रिलर फिल्म सच्ची घटना पर है आधारित, 7.1 है IMDb रेटिंग
साल 2018 में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें राजकुमार राव एक आतंकवादी के रोल में नजर आए थे। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म थी। राजकुमार राव ने इस फिल्म में अपनी शानदार एक्टिंग से हर किसी को इम्प्रेस कर दिया था।
साल 2018 में राजकुमार राव की एक फिल्म आई थी। इस फिल्म को राजकुमार राव के करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक कहा जाता है। राजकुमार राव की ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी। फिल्म जब रिलीज होनेवाली थी तो इस फिल्म में दो ऐसे सीन्स थे जिसपर सीबीएफसी ने आपत्ति जताई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम?
7.1 है आईएमडीबी रेटिंग
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है ओमेर्टा। इस फिल्म में राजकुमार राव ने एक आतंकवादी का किरदार निभाया था। इस फिल्म का रनटाइम 1 घंटे 38 मिनट है और ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है।
क्या था फिल्म का प्लॉट
ओमेर्टा की कहानी पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश आतंकवादी ओमर शेख के जीवन पर आधारित फिल्म है। यह फिल्म 1994 में भारत में हुए फॉरेन टूरिस्ट के अपहरण की घटना को दिखाती है। साथ ही, साल 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पर्ल की किलिंग को भी इस फिल्म में दिखाया गया है।
डार्क मेंटल स्पेस में चले गए थे राजकुमार राव
जूम टीवी को दिए एक पुराने इंटरव्यू में राजकुमार राव ने कहा था कि ये एक ऐसा रोल था जिसके लिए उन्होंने अपना खून-पसीना बहाया था। उन्होंने कहा था कि जब वो ओमर शेख का किरदार निभा रहे थे तो वो तीन महीने के लिए बहुत ही ज्यादा डार्क मेंटल स्पेस में चले गए थे, पर एक एक्टर के तौर पर वो इस चीज को एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो ओमर शेख की तरह महसूस करने लगे थे।
बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी ओमेर्टा
ओमेर्टा को भले ही राजकुमार राव के करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक माना जाता हो, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल नहीं दिखा पाई थी। राजकुमार राव की ओमेर्टा बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी।boxofficeindia.com की मानें इस फिल्म का बजट 12 करोड़ था। वहीं, इस फिल्म ने भारत में 4.13 करोड़ (ग्रॉस) की कमाई की थी।
ओमेर्टा को मिला था ए सर्टिफिकेट
ओमेर्टा को हंसल मेहता ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को सीबीएफसी ने दो सीन्स को कट करने के बाद ए सर्टिफिकेट दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक सीन में राजकुमार राव को सेक्स करते दिखाया जाना था। वो सीन सीबीएफसी ने हटा दिया था। वहीं, दूसरे सीन में राजकुमार राव जेल में होते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रगान बज रहा होता है। राजकुमार राव का किरदार जश्न में शामिल नहीं होता है बल्कि राष्ट्रगान के दौरान पेशाब करने लगता है। इस सीन पर भी सीबीएफसी ने आपत्ति जताई थी। इन दोनों ही सीन्स को फिल्म से हटाने के बाद फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला था। अगर आप इस फिल्म को अब देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
