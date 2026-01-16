2016 में आई इस बॉलीवुड फिल्म में थे 23 किसिंग सीन्स, दीपिका थीं डायरेक्टर की पहली पसंद
आज हम आपको साल 2016 में आई उस बॉलीवुड फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसमें 23 किसिंग सीन्स थे। इस फिल्म के लिए पहली पसंद दीपिका पादुकोण थीं। हालांकि, डायरेक्टर ने बाद में अपना फैसला बदल लिया था।
रणवीर सिंह ने बॉलीवुड में तमाम फिल्में की हैं। आज हम आपको धुरंधर स्टार रणवीर सिंह की वो फिल्म बता रहे हैं जिसमें करीब 23 किसिंग सीन्स थे। यह फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी। अब आप फिल्म का नाम पहचान गए होंगे। अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है बेफिक्रे। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ वाणी कपूर नजर आई थीं।
आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी फिल्म
बेफिक्रे यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म थी। फिल्म को आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। बेफिक्रे आदित्य चोपड़ा की पहली ऐसी फिल्म थी जिसे उन्होंने खुद प्रोड्यूस भी किया था। वहीं, ये चौथी फिल्म थी जिसे आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था।
दीपिका थीं आदित्य की पहली पसंद
आईएमडीबी के मुताबिक, इस फिल्म के लिए आदित्य चोपड़ा की पहली पसंद दीपिका पादुकोण थीं। हालांकि, बाद में आदित्य चोपड़ा ने दीपिका की जगह वाणी कपूर को कास्ट किया क्योंकि वो अपनी फिल्म के लिए एक फ्रेश जोड़ी चाहते थे। कथिततौर पर इस फिल्म में 23 किसिंग सीन्स थे।
उस वक्त एक दूसरे को डेट कर रहे थे रणवीर और दीपिका
रणवीर इस फिल्म की शूटिंग के वक्त दीपिका पादुकोण को डेट कर रहे थे। जब दीपिका और रणवीर ने अपना रिलेशनशिप ऑफिसियल किया था तब दीपिका से किसी इवेंट में फिल्म में रणवीर सिंह के किसिंग सीन्स को लेकर सवाल हुआ था। उस वक्त दीपिका ने कहा था कि उन्हें फिल्म का पोस्टर काफी पसंद आया था। उन्होंने फिल्म की भी तारीफ की थी।
कैसी थी फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस?
रणवीर सिंह और वाणी कपूर की इस फिल्म का बजट करीब 64 करोड़ था। boxofficeindia.com की मानें तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई थी। फिल्म एवरेज से कम थी। फिल्म ने भारत में 83.40 करोड़ (ग्रॉस कलेक्शन) की कमाई की थी।
