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दो फिल्मों के क्लैश ने 25 साल पुरानी यारी में ला दी थी दरार, 1 साल तक एक दूसरे से खफा रहे ये सितारे

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Friendship Day 2026: आज हम आपको बॉलीवुड के दो ऐसे दोस्तों के बारे में बता रहे हैं जिनकी दोस्ती में बॉक्स ऑफिस पर फिल्म क्लैश होने की वजह से दरार आ गई थी। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो फिल्में और कौन से हैं वो सितारे? 

2016 Box Office Clash Shivaay and Aye Dil Hai Mushkil
2016 में हुआ बॉक्स ऑफिस क्लैश, 25 साल पुरानी दोस्ती में आ गई थी दरार

साल 2016 में दो फिल्में एक ही दिन पर रिलीज हुईं। इन फिल्मों के एक दिन पर रिलीज होने की वजह से दो दोस्तों की 25 साल पुरानी दोस्ती में दरार आ गई थी। आज हम आपको उन दो लोगों के बारे में बता रहे हैं जो 25 साल से दोस्त थे, लेकिन 2016 में बॉक्स ऑफिस क्लैश की वजह से दोनों की दोस्ती खत्म हो गई थी। साथ ही हम आपको उन दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस हाल भी बता रहे हैं जिसकी वजह से दो दोस्तों की दोस्ती में दरार आई।

काजोल और करण जौहर की दोस्ती में आ गई थी दरार

हम बात कर रहे हैं करण जौहर और काजोल की। 28 अक्टूबर 2016 में करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल रिलीज हुई थी और अजय देवगन की फिल्म शिवाय रिलीज हुई थी। उसी वक्त के दौरान, खुद को फिल्म क्रिटीक बताने वाले कमाल आर खान (KRK) ने दावा किया था कि उन्हें करण जौहर की तरफ से ऐ दिल है मुश्किल की तारीफ करने और शिवाय की बुराई करने के लिए 25 लाख ऑफर हुए हैं।

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25 साल पुरानी दोस्ती में आ गई थी दरार

शिवाय की बुराई के लिए ऑफिर किए थे 25 लाख?

केआरके के इस दावे को अजय देवगन ने अपने सोशल मीडिया से शेयर किया और इसके बाद काजोल ने भी अजय के पोस्ट को री-शेयर किया था। उन्होंने इसके साथ कैप्शन लिखा था- शॉकिंग। करण जौहर को काजोल की ये बात काफी खराब लगी और दोनों की 25 साल पुरानी दोस्ती में दरार आ गई।

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एक साल तक करण और काजोल ने नहीं की थी बात

इसके बाद करण जौहर ने अपनी किताब एन अनसूटेबल बॉय में इस किस्से के बारे में बताते हुए कहा था कि काजोल के लिए उनकी जो भी फीलिंग्स थीं, वो सब खत्म हो चुकी हैं। करण ने कहा था कि वो लोग कभी दोस्त नहीं बन सकते हैं दोबारा। हालांकि, लड़ाई के एक साल बाद ही करण जौहर और काजोल की दोस्ती हो गई थी।

जब करण जौहर ने कर दिया था काजोल को नजरअंदाज

कॉफी विद करण के छठे सीजन में काजोल और अजय देवगन गेस्ट बनकर पहुंचे थे। उस दौरान करण ने काजोल से माफी मांगी थी। उन्होंने बताया था कि जब उनकी काजोल से बात नहीं हो रही थी, वो वक्त उनके लिए काफी मुश्किल था। काजोल ने भी माना था कि उन्हें भी उस वक्त अच्छा नहीं लग रहा था। इसी एपिसोड में करण ने बताया था कि वो काजोल से इतना नाराज थे कि मनीष मल्होत्रा के एक शो में काजोल उनके सामने आईं तो वो उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए थे।

करण जौहर ने किया था काजोल को नजरअंदाज

बर्थ डे पार्टी के मैसेज से वापस हुई दोनों की दोस्ती

इस घटना के 1 साल तक करण जौहर और काजोल की कोई बात नहीं हुई थी। फिर एक दिन काजोल ने करण जौहर को अपने बर्थ डे में बुलाने के लिए मैसेज किया। उन्होंने मैसेज में लिखा था- मेरा बर्थ डे है, अगर चाहो तो आ जाना। करण जौहर उस बर्थ डे पार्टी में पहुंचे और उसके बाद करण जौहर और काजोल के रिश्ते सुधर गए।

कैसा था दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस हाल?

अगर दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ऐ दिल है मुश्किल बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। वहीं, शिवाय बॉक्स ऑफिस पर एवरेज से भी नीचे थी।

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ऐ दिल है मुश्किल और शिवाय का कैसा था बॉक्स ऑफिस हाल

boxofficeindia.com के मुताबिक, ऐ दिल है मुश्किल का बजट 98 करोड़ था। वहीं, फिल्म ने भारत 147.66 करोड़ की कमाई की थी। शिवाय की बात करें तो फिल्म का बजट 103 करोड़ था। फिल्म ने भारत में 111.73 करोड़ की कमाई की थी।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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karan johar Kajol
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