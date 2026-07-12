मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के 2 साल बाद रिलीज हुई इस फिल्म ने जीता था नेशनल अवॉर्ड, 7.7 है IMDb रेटिंग

बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप हो गईं, लेकिन समय के साथ इन फिल्मों को काफी पसंद किया गया और फिल्मों को अवॉर्ड्स भी मिले। आज हम आपको एक ऐसी ही नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म के बारे में बता रहे हैं।

20 साल पहले 11 जुलाई को मुंबई में ट्रेन धमाकों ने पूरे देश को हिला दिया था। इन धमाकों में कम से कम 187 लोगों की मौत हो गई थी। आज हम आपको इसी बम धमाकों पर बनी एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसने नेशनल अवॉर्ड जीता था। ये फिल्म साल 2008 में रिलीज हुई थी। आइए जानते हैं क्या है इस फिल्म की कहानी और आप ये फिल्म कहां देख सकते हैं?

जरूर देखनी चाहिए ये फिल्म हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है ‘मुंबई मेरी जान’। मुंबई मेरी जान बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी, लेकिन ये फिल्म वाकई बहुत अच्छी है। अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो एक बार इस फिल्म को जरूर देखिए।

फिल्म में नजर आए हैं कौन-कौन से कलाकार मुंबई मेरी जान में बॉलीवुड के कुछ सबसे बेहतरीन एक्टर्स नजर आए थे। इन एक्टर्स में केके मेनन, परेश रावल, सोहा अली खान, आर माधवन, आयशा रजा मिश्रा और इरफान खान जैसे कलाकार नजर आए थे।

क्या है मुंबई मेरी जान का प्लॉट? इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ये कोई क्राइम थ्रिलर नहीं थी। ये फिल्म एक ट्रेजिडी ड्रामा फिल्म थी। फिल्म की कहानी मंबई ट्रेन ब्लास्ट के बाद मुंबई में रहने वालों के मन में चल रही बातों को दिखाती है। ये कहानी कुछ अनजान लोगों के इर्द-गिर्द घूमती है और दिखाती है कि कैसे ट्रेन ब्लास्ट का उनपर असर हुआ था।

केके मेनन के किरदार के बारे में के के मेनन ने फिल्म में सुरेश का किरदार निभाया है। वो किसी आम व्यक्ति की तरह ही अपना जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन जब ट्रेन में धमाका होता है,सुरेश मुंबई में रहने वाले हर मुस्लिम शख्स को शक की नजर से देखने लगता है। वो मुस्लमानों को अपना दुश्मन मानने लगता है।

आर माधवन के किरदार के बारे में आर माधवन ने फिल्म में निखिल अग्रवाल का रोल निभाया है। निखिल अग्रवाल एक आदमी है जो हर रोज ट्रेन से सफर करके काम करता है। फिल्म में दिखाया गया कि जिस दिन ट्रेन में धमाका होता है, वो उसी ट्रेन में मौजूद होता है। ट्रेन धमाके से निखिल बहुत ज्यादा डर जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे ट्रेन के इस धमाके से निखिल को ट्रॉमा हो जाता है। वो दोबारा ट्रेन में सफर करने से डरता है। उसे अजीब सपने आने लगते हैं।

परेश रावल के किरदार के बारे में परेश रावल की बात करें तो उन्होंने पुलिसवाले का किरदार निभाया है। फिल्म में तूकाराम पाटिल और सुरेश आमने-सामने आते हैं। कैसे एक बातचीत से सुरेश को तुकाराम एहसास कराता है कि जो वो एक धर्म के खिलाफ सोच बना रहा है वो कितनी गलत है।

सोहा अली खान के किरदार के बारे में सोहा अली खान ने फिल्म में रिपोर्टर रुपाली जोशी का किरदार निभाया है। इस बम ब्लास्ट में रुपाली के मंगेतर की जान चली जाती है। फिर कैसे खबर पढ़ते-पढ़ते रुपाली खुद एक खबर बन जाती है, वो फिल्म में दिखाया है।

इरफान खान के किरदार के बारे में इरफान खान ने थोमस का किरदार निभाया है। थोमस मुंबई में बाहर से आया होता है। वो एक गरीब आदमी के किरदार में दिखाया गया है। एक मॉल में उसकी बेइज्जती होती है। ट्रेन धमाके के बाद सहमे मुंबई में थोमस फर्जी अफवाहें उड़ाने लगता है। वो पब्लिक बूथ से फोन करके बताता है कि मॉल में बम है। थोमस को अपनी गलती का एहसास एक घटना के बाद होता है।

फिल्म का बजट और कमाई boxofficeindia.com के मुताबिक, मुंबई मेरी जान का बजट 3.50 करोड़ है। फिल्म ने भारत में 4.89 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। फिल्म भले ही फ्लॉप हो गई हो, लेकिन इस फिल्म को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला था।