साल 2007 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, आमिर की मूवी को छोड़ा था पीछे

साल 2007 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, आमिर की मूवी को छोड़ा था पीछे

संक्षेप: आज हम आपको साल 2007 की उस कॉमेडी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करनी वाली फिल्म थी। इस फिल्म ने आमिर खान की तारे जमीन को कमाई के मामले में पीछे छोड़ा था। 

Sat, 1 Nov 2025 09:17 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
आज हम आपको साल 2007 में आई उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म ने आमिर खान के करियर की सबसे बेहतरीन मानी जाने वाली फिल्म तारे जमीन पर को पीछे छोड़ा था। यह एक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे नजर आए थे। फिल्म में कटरीना कैफ लीड रोल में थीं।

क्या पहचान पाए फिल्म का नाम

क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है वेलकम। फिल्म में अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, परेश रावल, रंजीत, फिरोज खान, संजय मिश्रा, विजय राज और अनिल कपूर जैसे कई चेहरे नजर आए थे।

तारे जमीन को छोड़ा था पीछे

वेलकम ने आमिर खान की तारे जमीन पर को कमाई के मामले में पीछे छोड़ा था। boxofficeindia.com के मुताबिक, वेलकम ने भारत में 70.15 करोड़ की कमाई की थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। वहीं, तारे जमीन पर की बात करें तो इस फिल्म ने भारत में 61 करोड़ 83 लाख 25 हजार की कमाई की थी। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। वेलकम साल 2007 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। पहले नंबर पर शाहरुख खान की ओम शांति ओम थी।

वेलकम की आईएमडीबी रेटिंग

वेलकम की बात करें तो इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है। इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। फिल्म में सुनील शेट्टी का कैमियो था। ये फिरोज शाह के निधन (2009) से पहले उनकी आखिरी फिल्म थी।

