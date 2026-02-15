Hindustan Hindi News
10 साल बाद इस फिल्म में अक्षय कुमार और अजय देवगन ने साथ किया था काम, बॉक्स ऑफिस पर ऐसा था हाल

Feb 15, 2026 12:26 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप कॉप ड्रामा फिल्मों के शौकीन हैं तो हम आपको एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। फिल्म साल 2004 में रिलीज हुई थी। यह एक मल्टीस्टारर फिल्म थी। 

साल 2004 में एक कॉप ड्रामा एक्शन फिल्म रिलीज हुई थी। यह फिल्म एक मल्टीस्टारर कॉप ड्रामा फिल्म थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए थे। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी, लेकिन इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन नजर आई थीं। ऐश्वर्या राय बच्चन का फिल्म में निगेटिव किरदार था।

पहचान पाए इस फिल्म का नाम?

क्या आप पहचान पाए इस बॉलीवुड फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है खाकी। खाकी में अक्षय कुमार और अजय देवगन 10 साल बाद साथ में नजर आए थे। इससे पहले अजय देवगन और अक्षय कुमार साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म सुहाग में साथ नजर आए थे।

फिल्म का प्लॉट

खाकी एक कॉप ड्रामा फिल्म है। फिल्म के प्लॉट की बात करें तो पुलिस फोर्स की एक टीम चंदनगढ़ से मुंबई तक एक कथित आतंकवादी को सुरक्षा प्रदान करती है। चंदनगढ़ से मुंबई के बीच इस जर्नी में एक एक्स कॉप इनके रास्ते में मुसबीतें खड़ी करता है।

फिल्म की कास्ट

फिल्म में अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय बच्चन, तुषा कपूर, अतुल कुलकर्णी, जया पर्दा, फिरोज अली, प्रकाश राज, एक्ट्रेस तनुजा, लारा दत्ता और अश्विनी कालसेकर जैसे कलाकार नजर आए थे।

खाकी

दमदार विलेन बने थे अजय देवगन

फिल्म में अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और तुषार कपूर पुलिसवाले की भूमिका में नजर आए हैं। वहीं, अजय देवगन इस फिल्म में विलेन की भूमिका में हैं। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्म में पहली बार अजय देवगन विलेन की भूमिका में नजर आए थे।

अजय देवगन

अक्षय की जगह परेश रावल को किया था साइन

आईएमडीबी के मुताबिक, फिल्म में अक्षय कुमार के रोल के लिए पहले परेश रावल को साइन किया गया था। हालांकि, बाद में प्रोड्यूसर ने फिल्म की कमर्शियल वैल्यू बढ़ाने के लिए परेश रावल की जगह अक्षय कुमार को फिल्म में लिया।

खाकी की कमाई और बजट

boxofficeindia.com के मुताबिक, अमिताभ बच्चन की इस मल्टीस्टारर फिल्म का बजट 26 करोड़ था। वहीं, फिल्म ने भारत में 38.70 करोड़ (ग्रॉस कलेक्शन) की कमाई की थी। वहीं, दुनियाभर में इस फिल्म ने 45.39 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का परफॉर्मेंस एवरेज था। खाकी को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था। ये अजय देवगन और राजकुमार संतोषी की साथ में तीसरी फिल्म थी। अजय देवगन खाकी से पहले राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा (2000) और द लिजेंड ऑफ भगत सिंह (2002) में उनके साथ काम कर चुके थे।

