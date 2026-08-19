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20 और 21 अगस्त को थिएटर में रिलीज हो रही हैं ये 4 साउथ फिल्में, ये मलयालम थ्रिलर मूवी करेगी कमाल

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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इस हफ्ते साउथ सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर धमाका होने वाला है। मलयालम, तमिल और तेलुगू भाषा की ये फिल्में थिएटर पर दस्तक देने वाली हैं। जानिए कब रिलीज हो रही हैं ये शानदार एक्शन, कॉमेडी से भरी ये फिल्में।

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20 और 21 अगस्त को थिएटर में रिलीज हो रही हैं ये 4 साउथ फिल्में

आने वाला हफ्ता साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लिए खास होने वाला है। साउथ सिनेमा के मेकर्स हर हफ्ते थिएटर में धमाका करते हैं। लेकिन ये आने वाला हफ्ता ज्यादा खास होने वाला है। 20 से 21 अगस्त के बीच थिएटर पर चार बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। रवि तेजा से लेकर ऋषिकांत, अनिष्मा, निविन पॉली और पृथ्वीराज सुकुमारन, नील नितिन मुकेश अपनी फिल्में लेकर आ रहे हैं। अब देखना होगा इनमें से कौन सी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल अक्रती हैं।

खलीफा

20 अगस्त- थिएटर रिलीज

20 अगस्त को थिएटर में खलीफा नाम की मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म रिलीज होने वाली है। ये फिल्म सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह की कहानी पर बेस्ड है, इसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है और वो सत्ता बदलने का मकसद रखता है। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन, नील नितिन मुकेश जैसी एक्टर्स नजर आने वाले हैं। फिल्म को व्युसख ने डायरेक्ट की है।

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बेथलहम कुडुम्बा यूनिट

21 अगस्त- थिएटर रिलीज

एक और मलयालम रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म इस हफ्ते थिएटर में दस्तक देने वाली है। फिल्म की कहानी एक ऐसी महिला की है जो विदेश में रहने के बाद घर लौटती है और अपने पड़ोस में रहने वाले एक उम्रदराज़ शख्स से प्यार करने लगती है। दोनों एक ही चर्च में जाते हैं और चर्च के उलझे हुए मामलों को सुलझाने के दौरान इनकी लव स्टोरी शुरू होती है। ये फिल्म 21 अगस्त, शुक्रवार को थिएटर इ रिलीज हो रही है। इस फिल्म में निवीन पॉली, ममिता बैजू और संगीत प्रताप लीड रोल में नजर आते है। डायरेक्शन किया है गिरीश AD ने।

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मोधा रात्री

21 अगस्त- थिएटर रिलीज

21 अगस्त, शुक्रवार को तमिल फिल्म मोधा रात्री रिलीज होने वाली है। ये एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है जिसमें दो अलग लोगों की कहानी को दिखाया जाएगा। फिल्म में एक अनोखी शादी के जरिए कैसे ये दो लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं ये फिल्म की मुख्य कहानी है। फिल्म में फैमिली, ड्रामा और उनके बीच की कन्फ्यूजन को दिखाया गया है जो कहानी को और ज्यादा रोमांचक बनाती है। फिल्म में ऋषिकांत और अनिष्मा अनीलकुमार जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। 21 अगस्त को ये फिल्म थिएटर में आ रही है।

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इरुमुडी

21 अगस्त- थिएटर रिलीज

एक तेलुगू एक्शन ड्रामा फिल्म इरुमुडी रिलीज के लिए तैयार है। ये एक ऐसे पिता की कहानी है जो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए हर हद पार देता है।

उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी बच्ची है और कमजोरी भी वही है। जब उसकी बेटी पर खतरा मंडराता है तो वो उसे बचाने के लिए जंग पर निकल पड़ता है। इस फिल्म में रवि तेजा ने लीड किरदार निभाया है। फिल्म 21 अगस्त को थिएटर में रिलीज हो रही है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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