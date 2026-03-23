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1st Weekend: धुरंधर 2 की आंधी नहीं उड़ा पाई अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का वीकेंड कलेक्शन, कमाए इतने

Mar 23, 2026 08:17 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने अपने पहले वीकेंड के कलेक्शन से यश  की KGF 2 जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। फिल्म की आंधी चल रही है। आगे आने वाले दिनों में कमाई के नए रिकॉर्ड बन सकते हैं।

1st Weekend: धुरंधर 2 की आंधी नहीं उड़ा पाई अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का वीकेंड कलेक्शन, कमाए इतने

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर 2 की आंधी जारी है। फिल्म ने पेड प्रीव्यू के साथ रिलीज के सिर्फ 4 दिनों में धमाकेदार कलेक्शन कर लिया है। ऐसी ही आंधी 5 दिसंबर 2025 को आए धुरंधर के पहले पार्ट के समय चली थी। दोनों फिल्मों के पहले वीकेंड का कलेक्शन देखे तो दूसरा पार्ट धूम मचा रहा है। इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर पहले पार्ट को पीछे छोड़ दिया है। धुरंधर में अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत की कहानी छाई हुई हुई थी और अब रणवीर ने हमजा बनकर बदला लिया है। वहीं अगर धुरंधर 2 के पहले वीकेंड के कलेक्शन की तुलना अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 और यश की KGF 2 से की जाए तो ये फिल्म भारी पड़ी है।

फिल्म की अब तक की कमाई

पेड प्रीव्यू को मिलाकर रणवीर सिंह की धुरंधर ने अब तक कुल 454.12 करोड़ की कमाई कर ली है। वर्ल्डवाइड फिल्म ने 691.32 कमा लिए हैं। इसके अलावा इस फिल्म ने अपने पहले शनिवार और रविवार के कलेक्शन से अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 से आगे नहीं निकल पाई है।

ये भी पढ़ें:आदित्य धर कभी भी इस वजह से नहीं बनाएंगे धुरंधर 3,एक्टर मुस्तफा अहमद ने बताई वजह

इस टेबल से समझिए पहले वीकेंड का कलेक्शन-

फिल्म पहला शनिवार (नेट)पहला रविवार (नेट)कुल (नेट)
KGF 2 81.90 करोड़91.75 करोड़173.65 करोड़
पुष्पा:द राइज (पुष्पा 2) 119.25 करोड़141.05 करोड़260.30 करोड़
धुरंधर32 करोड़43 करोड़75 करोड़
धुरंधर: द रिवेंज (धुरंधर 2)113 करोड़114 करोड़227 करोड़


धुरंधर 2 की आंधी

धुरंधर के धमाके बाद ट्रेड एनालिस्ट ने धुरंधर 2 की कमाई की आंधी की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। हमजा की बदले की कहानी देखने के लिए ऑडियंस थिएटर तक जा रही है। दुनियाभर में फिल्म के चर्चे हैं। रणवीर सिंह की परफॉरमेंस की तारीफ हो रही है। आदित्य धर को इंडस्ट्री के टॉप डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल कर दिया है। आने वाले दिनों में धुरंधर 2 कमाई का नया रिकॉर्ड बना सकती है।

ये भी पढ़ें:थिएटर रिलीज के बाद जानिए OTT पर कब और कहां देखी जा सकती है धुरंधर 2?

धुरंधर 2 के एक्टर से बातचीत

बता दें, रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की शूटिंग में 1 साल से ज्यादा का समय लगा है। फिल्म में रिजवान का किरदार निभाने वाले एक्टर मुस्तफा अहमद ने हमें बताया कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट किसी भी एक्टर को नहीं दी गई थी। फिल्म में कौनसा सीन कब दिखाया जाएगा और इस तरह से पेश किया जा रहा है फिल्म देखने के बाद पता चला। इस फिल्म के लिए ऑडियंस से मिल रही तारीफ से फिल्म की कास्ट खुश है। एक्टर ने धुरंधर 3 के बारे में भी बात करते हुए बताया कि डायरेक्टर आदित्य धर कभी भी पैसों के लिए फिल्म का तीसरा पार्ट नहीं बनाएंगे। ऐसा तभी मुमकिन है जब उनके पास कोई भारी वजह या दमदार कहानी हो।

ये भी पढ़ें:धुरंधर 2 के इस सीन का दीपिका-अर्जुन की फिल्म ओम शांति ओम से निकला कनेक्शन?
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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