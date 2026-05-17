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1998 की वो फिल्म जिसे 2 बड़ी हीरोइनों ने किया रिजेक्ट, रिलीज के बाद हुई फ्लॉप लेकिन फिर भी जीते 12 अवॉर्ड्स

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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इस फिल्म में बॉलीवुड के तीन सुपरस्टार्स थे। इसके बावजूद ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी। इसके बावजूद इस फिल्म ने एक दो नहीं, बल्कि 12 अवॉर्ड्स अपने नाम किए।

1998 की वो फिल्म जिसे 2 बड़ी हीरोइनों ने किया रिजेक्ट, रिलीज के बाद हुई फ्लॉप लेकिन फिर भी जीते 12 अवॉर्ड्स

बॉलीवुड की कई फिल्में ऐसी हैं, जो रिलीज के बाद हिट तो छोड़िए बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही है, इसके बावजूद उसने कई अवॉर्ड्स अपने नाम किए। साल 1998 में रिलीज हुई एक फिल्म भी ऐसी ही थी। इस फिल्म में बॉलीवुड के तीन सुपरस्टार्स थे। इसके बावजूद ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी। इसके बावजूद इस फिल्म ने एक दो नहीं, बल्कि 12 अवॉर्ड्स अपने नाम किए। आइए जानते हैं कौन सी है वो फिल्म और किन दो एक्ट्रेसेस ने इसे रिजेक्ट किया?

ये है वो फिल्म

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो साल 1998 में रिलीज हुई 'दिल से' है। इस फिल्म को मणिरत्नम ने डायरेक्ट किया था। फिल्म इस फिल्म कहानी काफी शानदार थी, इसके बावजूद ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म के कई गाने आज भी हिट हैं और काफी पसंद किए जाते हैं।

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'दिल से' प्रीति के लिए साबित हुई वरदान

'दिल से' में शाहरुख खान लीड रोल में थे। शाहरुख के अलावा फिल्म में मनीषा कोइराला और प्रीति जिंटा अहम किरदार में थीं। उस वक्त प्रीति इंडस्ट्री में नई-नई आईं थीं और 'दिल से' उनके लिए वरदान साबित हुई थी। इस फिल्म में प्रीति की एक्टिंग को न सिर्फ नोटिस किया गया बल्कि सभी ने उनकी तारीफ की। प्रीति जिंटा ने तो इसी फिल्म से डेब्यू किया था। इस मूवी के बाद प्रीति को कई बड़े रोल्स ऑफर हुए और वो इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हुईं। वहीं, इनके अलावा मलाइका अरोड़ा को भी पहचान इसी फिल्म के गाने ‘छैय्या छैय्या’ से मिली थी।

फ्लॉप फिल्म ने जीते 12 अवॉर्ड्स

मणिरत्नम के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को उस साल 2 नेशनल अवॉर्ड और 6 फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिले थे। इतना ही नहीं शाहरुख , मनीषा की इस फिल्म को नेशनल अवॉर्ड समेत 12 अवॉर्ड मिले। मणिरत्नम को इस फिल्म के लिए बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवॉर्ड से नवाजा गया था।

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इन दो एक्ट्रेसेस ने 'दिल से' को किया रिजेक्ट

बता दें कि 'दिल से' के लिए मनीषा कोइराला पहली पसंद नहीं थीं। मणिरत्नम मनीषा की जगह किसी और को कास्ट करना चाहते थे। 'दिल से' के लिए डायरेक्टर ने सबसे पहले काजोल और फिर रानी मुखर्जी को कास्ट करना चाहते थे। लेकिन जब इन दोनों ने फिल्म करने से साथ इनकार कर दिया तो ये फिल्म मनीषा कोइराला की झोली में गई। भले ही ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन इसने वो रिकॉर्ड हासिल किया, जो आज तक कोई न कर सका।

फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस

boxofficeindia.com के मुताबिक, 11 करोड़ के बजट में बनी 'दिल से' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ रुपयों की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। फिल्म को IMDb पर भी 7.5 रेटिंग मिली है। आज भी लोग इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं।

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Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
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