बॉर्डर के वो सपोर्टिंग किरदार जिनकी मौत पर रो पड़ी थी ऑडियंस, 29 साल बाद भी हैं मशहूर

संक्षेप:

सनी देओल की फिल्म बॉर्डर में नजर आए इन सपोर्टिंग किरदारों ने दिल छू लिया था। ये किरदार आज 29 साल बाद भी याद किए जाते हैं। इस एक किरदार को स्क्रीन पर देखकर नफरत, गुस्सा और रोना आता है।

Jan 28, 2026 01:44 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म बॉर्डर 2 के लिए खबरों में बने हुए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई भी कर रही है। लेकिन 1997 में आई फिल्म बॉर्डर ऑडियंस के लिए वो इमोशनल है जिसकी जगह कोई दूसरी फिल्म नहीं ले सकती। इस फिल्म की लीड कास्ट अपने किरदारों को ऐसे निभाया था जैसे असल में जंग में मैदान पर दुश्मनों से लड़ रहे हों। फिल्म में सनी देओल के अलावा सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर्स नजर आए थे। लेकिन सपोर्टिंग किरदारों ने दिल छू लिया था।अब 29 सालों बाद ये सपोर्टिंग पसंद किए जाते हैं।

कुलभूषण खरबंदा

बॉर्डर में जवानों के लिए खाना बनाने वाले हेड शेफ हवलदार भागीराम का किरदार कुलभूषण खरबंदा ने निभाया था। फिल्म में उनके ज्यादा सीन नहीं। लेकिन जवानों के साथ मजबूती से खड़े रहने वाले इस किरदार से प्यार हो गया था। संदेसे आते हैं गाने में तो इन्हें डांस करते हुए भी देखा गया था। कुलभूषण सालों से फिल्मों में एक्टिव हैं और अब वेब सीरीज में भी नजर आते हैं। एक्टर को मिर्जापुर में पंकज त्रिपाठी के पिता के रूप में देखा गया था।

पुनीत इस्सर

बॉर्डर में सूबेदार रतन सिंह का किरदार निभाने वाले पुनीत इस्सर उस सरदार की भूमिका में थे जो अपने बूढ़े मां-बाप को अकेला छोड़ जंग के मैदान में लड़ाई लड़ रहा था। पुनीत का किरदार पसंद किया गया था। पुनीत अब भी फिल्मों में एक्टिव हैं। उन्हें पिछले साल आई फिल्म द बंगाल फाइल्स में देखा गया था।

सुदेश बैरी

फिल्म बॉर्डर में एक सीन था जब असिस्टेंट नायब सूबेदार मथुरा दास अपनी छुट्टी मिलने की खुशियां मनाता है। फिर सनी देओल का किरदार उन्हें इस सेलिब्रेशन के लिए फटकार लगाते हैं। सुदेश बैरी का ये किरदार मन में गुस्सा पैदा कर देता है। उसे अपनी बीमार बीवी की देखभाल के लिए छुट्टी चाहिए। वो जंग बीच में छोड़कर छुट्टी पर चला भी जाता है और फिर आधे रास्ते से ही वापस आ जाता है। फिल्म का ये सीन रोंगटे खड़े कर देता है। मन रो जाता है ऐसी देशभक्ति देखकर। अंत में जब मथुरा दास मरता है तो स्क्रीन पर नजर टिकाए जाने वाली ऑडियंस रो पड़ती है। सुदेश अब फिल्मों में कम नजर आते हैं लेकिन टीवी पर एक्टिव हैं।

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
