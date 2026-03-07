बैन होने के बाद रिलीज हुई थी यह फिल्म, थिएटर्स में आई तो जीत डाले दो नेशनल अवॉर्ड्स

बॉलीवुड में तमाम फिल्में बनी हैं जो आज भी लोग पसंद करते हैं। आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी ही फिल्म के बारे में 5 दिलचस्प फैक्ट्स बता रहे हैं। ये फिल्म रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही बैन हो गई थी। बाद में फिल्म को दोबारा रिलीज किया गया था।

बॉलीवुड में तमाम ऐसी फिल्में हैं जिन्हें कल्ट क्लासिक का दर्जा मिला है।ये फिल्में ऐसी हैं जिनको आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही बॉलीवुड फिल्म के बारे में बता रहे हैं। ये फिल्म साल 1996 की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म के नाम दो नेशनल अवॉर्ड्स हैं। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उस फिल्म में सीमा बिस्वास लीड रोल में नजर आई थीं। क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है बैंडिट क्वीन।

वो फिल्म जो रिलीज होते ही हुई बैन बैंडिट क्वीन सबसे पहले साल 1994 के सितंबर महीने में रिलीज हुई थी। हालांकि, फिल्म रिलीज के कुछ दिन बाद ही बैन हो गई थी। यह फिल्म फूलन देवी के जीवन पर आधारित फिल्म थी। काफी ज्यादा न्यूडिटी और बहुत ज्यादा हिंसा की वजह से फिल्म को बैन किया गया था।

इतना ही नहीं, फूलन देवी ने भी फिल्म पर आपत्ति जताई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फूलन देवी का दावा था कि फिल्म से उनकी निजता का हनन हुआ है। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर फिल्म को बैन नहीं किया गया तो वो सिनेमाघर के बाहर अपनी जान ले लेंगी। बाद में, चैनल 4 संग सेटेलमेंट के बाद उन्होंने फिल्म को बैन करने की मांग को पीछे ले लिया था।

दोबारा रिलीज हुई थी फिल्म 1994 में फिल्म बैन होने के बाद साल 1996 में एक बार फिर रिलीज की गई। सीबीएफसी ने फिल्म को A सर्टिफिकेट के साथ दोबारा रिलीज करने की इजाजत दी थी और इसके 2 मिनट के सीन पर कैंची भी चलाई गई थी। इसके अलावा, टीवी पर रिलीज करने के लिए फिल्म को U/A सर्टिफिकेट दिया गया था। फिल्म के 17 मिनट के रेप सीन पर भी कैंची चलाई गई थी।

फिल्म के नाम हैं दो नेशनल अवॉर्ड्स जिस फिल्म को पहले बैन किया गया, जिसे लेकर बवाल हुआ उस फिल्म ने बाद में दो नेशनल अवॉर्ड्स जीते। सीमा बिस्वास को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड मिला था। फिल्म के प्रोड्यूसर बॉबी बेदी और डायरेक्टर शेखर कपूर को बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में नेशनल अवॉर्ड मिला था।

महिलाओं के लिए थे स्पेशल शोज आईएमडीबी के मुताबिक, मुंबई के चंदन सिनेमा ने महिलाओं के लिए इस फिल्म के स्पेशल शोज आयोजित किए थे। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि फिल्म इतनी बोल्ड थी कि कई महिलाएं मर्दों के साथ ये फिल्म देखने में सहज नहीं थी।