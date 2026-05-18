1990 में आई ये फिल्म हुई थी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, अमिताभ बच्चन ने जीता था नेशनल अवॉर्ड
आज हम आपको 1990 में रिलीज हुई उस हिंदी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। फिल्म भले ही फ्लॉप हो, लेकिन लीड एक्टर ने नेशनल अवॉर्ड जीता था।
अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में बहुत सी फिल्में की हैं। उनमें से कुछ हिट हुईं तो कुछ फ्लॉप, लेकिन अमिताभ बच्चन की कुछ ऐसी फिल्में भी हैं, जो फ्लॉप तो हुईं लेकिन आगे चलकर उन फिल्मों को कल्ट का स्टेटस मिला। आज हम आपको अमिताभ बच्चन की एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप हुई, लेकिन अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड जीता। अमिताभ की ये फिल्म आगे चलकर उनकी कल्ट फिल्मों में शामिल हुई।
1990 में रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन की फिल्म
ये फिल्म साल 1990 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम बताने से पहले हम आपको फिल्म में अमिताभ के किरदार का नाम बताएंगे। यकीनन आप ये नाम सुनते ही फिल्म को पहचान जाएंगे। अमिताभ के किरदार का नाम होता है- विजय दीनानाथ चौहान। समझ गए ना फिल्म का नाम? फिल्म का नाम है अग्निपथ।
फ्लॉप थी अमिताभ वाली अग्निपथ
अग्निपथ उस साल की बड़ी फिल्म मानी जा रही थी, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का बजट 2.85 करोड़ से 4 करोड़ के बीच था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 10.25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म उस साल की टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में थी, लेकिन अपनी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन लागत की वजह से फिल्म फ्लॉप हुई।
अमिताभ ने जीता नेशनल अवॉर्ड
फिल्म फ्लॉप थी, लेकिन कमाल तब हुआ जब अमिताभ बच्चन ने फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड जीता। इसके अलावा, मिथुन चक्रवर्ती और रोहिणी हट्टंगड़ी ने फिल्मफेयर अवॉर्ड भी जीता था। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है।
22 साल बाद बना फिल्म का रीमेक
फिल्म को मुकुल आनंद ने डायरेक्ट किया था। वहीं, फिल्म को प्रोड्यूस किया था यश जौहर ने। 22 साल बाद साल 2012 में यश जौहर के बेटे करण जौहर ने फिल्म का आधिकारिक रीमेक अग्निपथ के नाम से बनाया। करण जौहर ने ये फिल्म अपने पिता के सम्मान के लिए बनाई थी। करण जौहर की प्रोड्यूस की गई अग्निपथ बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी।
अमिताभ बच्चन की अग्निपथ की कास्ट
अमिताभ बच्चन वाली अग्निपथ में मिथुन चक्रवर्ती, नीलम कोठारी, माधवी, आलोक नाथ, टीनू आनंद, रोहिणी हट्टंगड़ी, डैनी डेन्जोंगपा, अर्चना पूरन सिंह और शरत सक्सेना जैसे कलाकार नजर आए थे।
2012 वाली अग्निपथ की स्टार कास्ट
ऋतिक रोशन इस फिल्म में विजय दीनानाथ चौहान की भूमिका में थे। इसके अलावा फिल्म में संजय दत्त, ऋषि कपूर, प्रियंका चोपड़ा, ओमपुरी और देवेन भोजानी जैसे कलाकार नजर आए थे। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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