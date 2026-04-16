1989 में रिलीज हुई थीं राम लखन, चांदनी और मैंने प्यार किया; किसने की थी सबसे ज्यादा कमाई?
1989 की ब्लॉकबस्टर जंग! जानें 'मैंने प्यार किया', 'राम लखन' और 'चांदनी' में से किसने बॉक्स ऑफिस पर मारी थी बाजी। देखें बजट, कलेक्शन और आज के हिसाब से इनकी कमाई के चौंकाने वाले आंकड़े।
साल 1989 हिंदी सिनेमा के लिए 'ब्लॉकबस्टर' साल रहा था। इस साल तीन बड़ी फिल्में रिलीज हुई थीं। सलमान खान ने 'मैंने प्यार किया' से डेब्यू किया था। 'राम लखन' ने अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की जोड़ी को अमर कर दिया था। वहीं यश चोपड़ा ने 'चांदनी' से रोमांस को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। यही कारण है कि हमने 1989 का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स खंगाला और हमें चौंकाने वाली बात पता चली। आइए आपको भी बताते हैं कि उस साथ बॉक्स ऑफिस की रेस इन तीनों फिल्मों में से किसने जीती थी।
चांदनी
बजट - 8 करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - 17.2 करोड़ रुपये
यश चोपड़ा के लिए यह फिल्म टर्निंग पॉइंट थी। सफेद साड़ियों में श्रीदेवी और खूबसूरत लोकेशन्स ने दर्शकों को पागल कर दिया था। वहीं इसके गाने सुपर डुपर हिट हुए थे। आज भी लोग इस फिल्म के गाने सुनते हैं।
राम लखन
बजट - 2.83 करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - 18 करोड़ रुपये
सुभाष घई की ये फिल्म 'मसाला एंटरटेनर' का बेहतरीन उदाहरण बन गई थी। अनिल कपूर का 'माय नेम इज लखन' स्टेप आज भी शादियों की जान है।
मैंने प्यार किया
बजट - 2 करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - 28 करोड़ रुपये
ये फिल्म उस साल की ही नहीं, बल्कि उस दशक की सबसे बड़ी हिट्स में से एक थी। इसने सलमान खान को रातों-रात नेशनल क्रश बना दिया। फिल्म के गानों और 'प्रेम' के किरदार ने रोमांस की डेफिनेशन बदल दी थी।
आज के हिसाब से कितनी होगी इनकी कमाई?
|फिल्म
|1989
|2016
|चांदनी
|17.2 करोड़ रुपये
|450 करोड़ रुपये
|राम लखन
|18 करोड़ रुपये
|650 करोड़ रुपये
|मैंने प्यार किया
|28 करोड़ रुपये
|950 - 1000 करोड़ रुपये
नोट: 1989 और 2026 के बीच इनफ्लेशन रेट तकरीबन 7% से 8% हर साल रहा है। मतलब 1989 का 1 आज के लगभग 32 से 35 के बराबर है। इस तरह फिल्म की कमाई को 32 और 35 से मल्टिप्लाई करने पर आज की कीमत निकल आती है।
'मैंने प्यार किया' ने कैसे दी थी 'राम लखन' और 'चांदनी' को मात?
'मैंने प्यार किया', 'राम लखन' और 'चांदनी'; तीनों फिल्में अपने गानों की वजह से हिट हुई थीं। लेकिन सिर्फ 'मैंने प्यार किया' ब्लाॅकबस्टर साबित हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि सलमान खान पहली बार बड़े पर्दे पर आए थे। उनकी और भाग्यश्री की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आई थी। सिर्फ गाने ही नहीं, कहानी और एक्टर्स ने भी लोगों का दिल जीत लिया था। यही कारण है कि 'मैंने प्यार किया' ने 'राम लखन' और 'चांदनी' को मात दी थी।
खास बात: दिलचस्प बात ये है कि 'मैंने प्यार किया' (1989) ने उस समय 'शोले' (1975) के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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