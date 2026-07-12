वो पहली फिल्म जिसकी रिलीज से पहले दूरदर्शन पर दिखाया गया था ट्रेलर, 5 करोड़ के बजट में छापे 15 करोड़
इस फिल्म की सफलता के बाद इसे तमिल और तेलुगु भाषा में बनाई गई। ये फिल्म सौ करोड़ क्लब का हिस्सा बनी थी। ये एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर और उस दशक की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट फिल्मों में से एक थी।
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आज देश ही नहीं विदेशों में भी मौजूद अपने फैंस के दिलों पर राज करते हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। यहीं, बिग बी ने कई अवॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। आज वो जिस मुकाम पर हैं, यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। उनकी कई फिल्मों से साथ कई मजेदार किस्से भी जुड़े हैं। यही नहीं, बिग बी वो पहले एक्टर हैं,जिनकी फिल्म रिलीज के पहले ही उसका ट्रेलर दूरदर्शन पर दिखाया गया था। आइए जानते हैं कौन सी है वो फिल्म?
ये थी वो ब्लॉकबस्टर फिल्म?
अमिताभ बच्चन की हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि 'नसीब' है। साल 1981 में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ ऋषि कपूर, रीना रॉय, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, अमजद खान, प्राण, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, अमरीश पुरी, राज कपूर, शम्मी कपूर जैसे दिग्गज कलाकार अहम किरदार में नजर आए थे।
फिल्म रिलीज के पहले दूरदर्शन पर रिलीज हुआ ट्रेलर
मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित 1981 की सुपरहिट फिल्म 'नसीब' भारतीय सिनेमा के इतिहास की वो पहली ऐसी मूवी थी जिसका ट्रेलर दूरदर्शन पर फिल्म रिलीज से पहले दिखाया गया था। इससे पहले फिल्मों के ट्रेलर केवल सिनेमाघरों में ही दिखाई जाते थे। दूरदर्शन पर ट्रेलर रिलीज करने का मनमोहन देसाई की फिल्म 'नसीब' को पूरा फायदा मिला। थिएटर में रिलीज होने के बाद ये फिल्म महीनों तक हाउसफुल रही थी।
इस थीम पर बनी फिल्म
मनमोहन देसाई की 'नसीब' फिल्म लॉस्ट एंड फाउंड थीम पर बनी थी। 'नसीब' के बाद इसे तमिल और तेलुगु भाषा में बनाई गई। ये फिल्म सौ करोड़ क्लब का हिस्सा बनी थी। 'नसीब' एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर और उस दशक की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट फिल्मों में से एक थी। मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी और अमिताभ बच्चन की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 'ऑल टाइम अर्नर' साबित हुई। महज 4 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 15 करोड़ रुपये की कमाई की।
फिल्म का ये गाना रहा हिट
कई बड़े सितारों वाली इस एक्शन-कॉमेडी फिल्म नसीब' में 'जॉन जानी जनार्दन' और 'मेरे नसीब में तू है कि नहीं' जैसे सुपरहिट गाने थे, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में इसकी शानदार पहचान को और मजबूत किया। आज इस फिल्म के गाने को काफी पसंद किया जाता है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
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