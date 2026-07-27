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इन 2 गानों की वजह से फिल्मफेयर को बदलनी पड़ी थी अपनी सालों पुरानी परंपरा, लाई गई अवॉर्ड की नई कैटेगरी

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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फिल्मफेयर अवॉर्ड्स ने दो गानों की वजह से बदल दी थी अपनी परंपरा। इन गानों की वजह से नई कैटेगरी लाइ गई और तब से लेकर आज तक बेस्ट सिंगर का अवॉर्ड मेल और फीमेल सिंगर को दिया जाने लगा। जानिए पूरा किस्सा।

1968 Filmfare introduced separate Best Male and Best Female singer
फिल्मफेयर को बदलनी बड़ी थी अपनी सालों पुरानी परंपरा

1954 में पहले फिल्मफेयर अवॉर्ड्स की शुरुआत हुई थी। उस समय सिर्फ कुछ ही कैटेगरी में कलाकारों को उनके काम के लिए अवॉर्ड दिए जाते थे। लेकिन समय के साथ कई नई कैटेगरी इस अवॉर्ड सेरेमनी से जोड़ी गई। जैसे 1959 में पहली बार किसी सिंगर का उनके गाए गाने के लिए अवॉर्ड दिया गया। उस समय ये सिर्फ एक ही कैटेगरी थी जिसमें मेल या फीमेल सिंगर अवॉर्ड जीतता था। लेकिन फिर दो ऐसे गाने आए जिसके बाद फिल्मफेयर अवॉर्ड में बेस्ट मेल और फीमेल सिंगर की कैटेगरी को शामिल किया गया। इसकी दूसरी वजह सिंगर्स के बीच बढ़ता कम्पटीशन भी मानी गई।

दो गानों की वजह से बदला गया नियम

बात 1966 की है। इस साल राजेंद्र कुमार की फिल्म सूरज ने अपने गानों से धमाका किया हुआ था। फिल्म के लगभगर सभी गाने पॉपुलर हुए। लेकिन मोहम्मद रफी की आवाज में 'बहारों फूल बरसाओ' ने एक अलग ही जगह बनाई। इसी फिल्म में एक और गाना था 'तितली उड़ी' को महिला सिंगर शारदा ने गाया था। इसी साल लता मंगेशकर का फिल्म दो बदन के लिए गाया गाना 'लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए' और फिल्म गाइड का गाना 'आज फिर जीने की तमन्ना है' खूब मशहूर हुए। फिर 1967 में फिल्मफेयर अवॉर्ड सेरेमनी हुई और जूरी बेस्ट सिंगर का चुनाव करने की दुविधा में फंस गई।

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फिल्मफेयर वालों ने बदल दी परंपरा

बेस्ट सिंगर का अवॉर्ड जीतने की एक ही कैटेगरी थी। जूरी को विचार करना पड़ा कि ये एक अवॉर्ड साल के सबसे बेस्ट सिंगर्स मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर या शारदा में से किसे दिया जाए। ये तीनों सिंगर्स अपनी गायिकी के लिए छाए हुए थे। अंत में जूरी के फैसले के बाद मोहम्मद रफी ने 'बाहरों फूल बरसाओ' के लिए बेस्ट सिंगर का अवॉर्ड जीता। लेकिन अगले साल फिल्मफेयर वालों ने अपनी परंपरा ही बदल दी।

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अवॉर्ड जीतने वाले सिंगर

1968 में हुए फिल्मफेयर अवॉर्ड में एक और कैटेगरी जोड़ी गई। बेस्ट सिंगर, मेल और फीमेल। यानी अब बेस्ट सिंगर की कैटगरी में दो अवॉर्ड दिए जाएंगे। एक महिला सिंगर को और एक पुरुष सिंगर को। इस साल हुए अवॉर्ड सेरेमनी में महेंद्र कपूर ने फिल्म उपकार में गाए गाने 'नीले गगन के तले' के लिए बेस्ट सिंगर मेल कैटेगरी में अवॉर्ड जीता। वहीं महिला सिंगर का अवॉर्ड आशा भोसले ने अपनी फिल्म दस लाख में गाए गाने 'गरीबो की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा' के लिए अवॉर्ड जीता था। तब से लेकर आज तक हर साल बेस्ट मेल और फीमेल सिंगर को ये अवॉर्ड दिया जाता है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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