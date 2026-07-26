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न्यूजपेपर में छपी खबर से आया था 59 साल पुरानी इस थ्रिलर फिल्म का आइडिया, 7.9 है IMDb रेटिंग

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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आज हम आपको 59 साल पुरानी एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसे आप भारतीय सिनेमा की बेस्ट थ्रिलर फिल्मों में से एक मान सकते थे। इस फिल्म का आइडिया अखबार की छपी खबरों से आया था।

Dev Anand Jewel Thief
पहचानिए फिल्म का नाम

अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो आपको साल 1967 में आई ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। हम जिस फिल्म के बारे में आपको बता रहा हैं इस फिल्म का आइडिया न्यूज पेपर में छपी एक खबर से निकला था। फिल्म में देव आनंद और वैजयन्ती माला लीड रोल में नजर आए थे। क्या आप पहचान पाए इस फिल्म का नाम? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ।

बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी देव आनंद की फिल्म

ज्वेल थीफ बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज्वेल थीफ उस साल की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म को देव आनंद के भाई विजय आनंद ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के सेट पर विजय आनंद और वैजयन्ती माला के बीच अनबन भी हो गई थी।

1967 में रिलीज हुई थी फिल्म
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गाइड के बाद वैसी ही फिल्मों के आ रहे थे ऑफर

विजय आनंद की फिल्म गाइड काफी ज्यादा अच्छी चली थी। उस वक्त उनके पास बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और स्क्रिप्टराइटर उनके पास गाइड जैसी फिल्म के सब्जेक्ट लेकर आते थे, लेकिन विजय आनंद कुछ अलग करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी हर फिल्म उनकी पिछली फिल्म से अलग हो। वो अपनी अगली फिल्म के लिए एक अच्छी कहानी तलाश रहे थे।

कैसे मिला ज्वेल थीफ का आइडिया?

उस वक्त देव आनंद ने विजय आनंद से कहा कि एक लेखक है के नारायण, तुम उनसे मिलो। वो काफी किताबें पढ़ते हैं और उनके पास एक अच्छी कहानी हो सकती है। देव आनंद के कहने पर विजय आनंद उनसे मिले। उस वक्त उन्होंने किसी फिल्म की कहानी का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन अखबार में छपी एक खबर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हैं कि पुलिस एक केस की छानबीन कर रही है। उन्होंने एक क्रिमनल को गिरफ्तार भी किया, लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो ये साबित हुआ कि पुलिस जिस नाम के क्रिमनल को ढूंढ रही है, वैसा कोई क्रिमनल है ही नहीं।

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के नारायण की बात सुनकर विजय आनंद हैरान रह गए और उन्हें ये आइडिया फिल्म बनाने के लिए पसंद आया। विजय आनंद ने देव आनंद से बताया कि उनके मन में एक ज्वेल थीफ का आइडिया है, जिसमें ज्वेल थीफ कोई होगा ही नहीं। देव आनंद को पहले तो समझ नहीं आया कि ये फिल्म कैसे बनेगी, लेकिन उन्होंने अपने भाई पर भरोसा दिखाया और फिर उसके बाद ज्वेल थीफ बनकर तैयार हुई।

फिल्म में काम करने के लिए अशोक कुमार ने रखी थीं कुछ शर्तें

ज्वेल थीफ में देव आनंद और वैजयन्ती माला के अलावा अशोक कुमार, तनुजा, हेलन, नासिर हुसैन, अंजू महेंद्रू और जगदीश राज जैसे कलाकार नजर आए थे। अशोक कुमार पहले इस फिल्म को करने में हिचक रहे थे क्योंकि फिल्म बनने से कुछ वक्त पहले ही उनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी। फिल्म साइन करने से पहले अशोक कुमार ने कहा था क्योंकि उनकी हार्ट की सर्जरी हुई है, अपनी तबीयत को ध्यान में रखते हुए वो 11 बजे सेट पर आएंगे। 1:30 से 2 का लंच ब्रेक होना चाहिए और वो 2 से 5 वो काम करेंगे, उसके बाद काम नहीं करेंगे। देव आनंद और विजय आनंद दोनों अशोक कुमार की शर्तें मान गए।

ज्वेल थीफ
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वैजयन्ती माला और विजय आनंद के बीच हो गई थी अनबन

हालांकि, जब शूट का पहला दिन था अशोक कुमार सेट पर टाइम से आ गए थे। वैजयन्ती माला भी सेट पर टाइम से आई थीं, लेकिन वो अपने मेकअप रूम से बाहर नहीं आ रही थीं। विजय आनंद ने उन्हें कई बार सेट पर बुलाया, लेकिन वो बार-बार कहती रहीं कि वो अभी आ रही हैं, लेकिन वैजयन्ती माला सेट पर दो घंटे बाद आईं। विजय आनंद इस बात पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि अब लंच का टाइम हो गया है। शूटिंग लंच के बाद होगी। वैजयन्ती माला इस बात पर नाराज हो गई थीं। उन्होंने कहा इतनी देर से आप मुझे बुला रहे हैं, अब जब मैं आई हूं तो आप कह रहे हैं शूट बाद में होगा। इस फिल्म के सेट पर कई छोटी-छोटी घटनाएं घटीं जिसके बाद वैजयन्ती माला औप विजय आनंद के रिश्ते में खटास आ गई थी।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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