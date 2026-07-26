न्यूजपेपर में छपी खबर से आया था 59 साल पुरानी इस थ्रिलर फिल्म का आइडिया, 7.9 है IMDb रेटिंग

आज हम आपको 59 साल पुरानी एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसे आप भारतीय सिनेमा की बेस्ट थ्रिलर फिल्मों में से एक मान सकते थे। इस फिल्म का आइडिया अखबार की छपी खबरों से आया था।

अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो आपको साल 1967 में आई ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। हम जिस फिल्म के बारे में आपको बता रहा हैं इस फिल्म का आइडिया न्यूज पेपर में छपी एक खबर से निकला था। फिल्म में देव आनंद और वैजयन्ती माला लीड रोल में नजर आए थे। क्या आप पहचान पाए इस फिल्म का नाम? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ।

बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी देव आनंद की फिल्म ज्वेल थीफ बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज्वेल थीफ उस साल की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म को देव आनंद के भाई विजय आनंद ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के सेट पर विजय आनंद और वैजयन्ती माला के बीच अनबन भी हो गई थी।

गाइड के बाद वैसी ही फिल्मों के आ रहे थे ऑफर विजय आनंद की फिल्म गाइड काफी ज्यादा अच्छी चली थी। उस वक्त उनके पास बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और स्क्रिप्टराइटर उनके पास गाइड जैसी फिल्म के सब्जेक्ट लेकर आते थे, लेकिन विजय आनंद कुछ अलग करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी हर फिल्म उनकी पिछली फिल्म से अलग हो। वो अपनी अगली फिल्म के लिए एक अच्छी कहानी तलाश रहे थे।

कैसे मिला ज्वेल थीफ का आइडिया? उस वक्त देव आनंद ने विजय आनंद से कहा कि एक लेखक है के नारायण, तुम उनसे मिलो। वो काफी किताबें पढ़ते हैं और उनके पास एक अच्छी कहानी हो सकती है। देव आनंद के कहने पर विजय आनंद उनसे मिले। उस वक्त उन्होंने किसी फिल्म की कहानी का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन अखबार में छपी एक खबर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हैं कि पुलिस एक केस की छानबीन कर रही है। उन्होंने एक क्रिमनल को गिरफ्तार भी किया, लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो ये साबित हुआ कि पुलिस जिस नाम के क्रिमनल को ढूंढ रही है, वैसा कोई क्रिमनल है ही नहीं।

के नारायण की बात सुनकर विजय आनंद हैरान रह गए और उन्हें ये आइडिया फिल्म बनाने के लिए पसंद आया। विजय आनंद ने देव आनंद से बताया कि उनके मन में एक ज्वेल थीफ का आइडिया है, जिसमें ज्वेल थीफ कोई होगा ही नहीं। देव आनंद को पहले तो समझ नहीं आया कि ये फिल्म कैसे बनेगी, लेकिन उन्होंने अपने भाई पर भरोसा दिखाया और फिर उसके बाद ज्वेल थीफ बनकर तैयार हुई।

फिल्म में काम करने के लिए अशोक कुमार ने रखी थीं कुछ शर्तें ज्वेल थीफ में देव आनंद और वैजयन्ती माला के अलावा अशोक कुमार, तनुजा, हेलन, नासिर हुसैन, अंजू महेंद्रू और जगदीश राज जैसे कलाकार नजर आए थे। अशोक कुमार पहले इस फिल्म को करने में हिचक रहे थे क्योंकि फिल्म बनने से कुछ वक्त पहले ही उनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी। फिल्म साइन करने से पहले अशोक कुमार ने कहा था क्योंकि उनकी हार्ट की सर्जरी हुई है, अपनी तबीयत को ध्यान में रखते हुए वो 11 बजे सेट पर आएंगे। 1:30 से 2 का लंच ब्रेक होना चाहिए और वो 2 से 5 वो काम करेंगे, उसके बाद काम नहीं करेंगे। देव आनंद और विजय आनंद दोनों अशोक कुमार की शर्तें मान गए।