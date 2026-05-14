कभी नहीं हुई इस गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग, जो आप सुनते हैं वो ट्रायल वर्जन है
1942 A Love Story Song: कम लोग जानते हैं कि अनिल कपूर और मनीषा कोइराला की फिल्म का यह गाना असल में फाइनल टेक नहीं था। आरडी बर्मन ने कभी कुमार सानू को यह गाना फाइनल टेक पर रिकॉर्ड ही नहीं करने दिया।
साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म '1942 - अ लव स्टोरी' का गाना 'कुछ ना कहो' तो आपको याद ही होगा। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 7.2 है और इस एवरग्रीन सॉन्ग को आज भी लोग अपनी प्लेलिस्ट में रखते हैं। कम लोग जानते हैं कि इस सदाबहार गाने का फाइनल टेक कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था। कुमार सानू की आवाज में रिकॉर्ड किया गया यह गाना असल में सिर्फ ट्रायल टेक है। जावेद अख्तर के लिखे इस गाने को जब रिकॉर्ड किया जाना था, तब कुमार सानू के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसकी वो उम्मीद नहीं कर रहे थे। चलिए जानते हैं यह पूरा किस्सा।
गाने का ट्रायल बन गया फाइनल टेक
दरअसल जब कुमार सानू को यह गाना रिकॉर्ड करना था, तब म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन थे। बर्मन साहब ने रिकॉर्डिंग रूम में बस एक बार यह गाना रिहर्स करने को कहा। कुमार सानू ने इसे रिहर्सल टेक समझकर पूरा गाना एक बार में गा दिया। रिकॉर्डिंग रूम में खड़े कुमार सानू म्यूजिक डायरेक्टर के अगले निर्देश का इंतजार कर रहे थे। वह इंतजार कर रहे थे कि निर्देश मिलने पर गाने का फाइनल टेक रिकॉर्ड कर सकें। कुछ देर हो गई और कुछ नहीं हुआ। फिर मिक्सिंग रूम से पंचम दा (आरडी बर्मन साहब) की आवाज आई- तुम वहां क्यों खड़े हो? रिकॉर्डिंग तो हो गई।
'मुझे जो चाहिए था, वो मुझे मिल गया'
कुमार सानू हैरान थे। उन्होंने पंचम दा से विनती भी की, कि उन्हें बस एक बार और रिकॉर्ड करने दिया जाए। वह चाहते थे कि वह गाने का फाइनल टेक दें, ताकि इस गाने को और भी बेहतर ढंग से डिलीवर कर पाएं। लेकिन आरडी बर्मन ने कहा, 'मुझे जो चाहिए था, वो मुझे मिल गया है।' इस तरह कुमार सानू इस गाने का फाइनल टेक कभी दे ही नहीं पाए, और आज जो गाना आप सुनते हैं वो असल में सिर्फ ट्रायल टेक था। आज भी यह गाना लोगों का फेवरिट है और रोमांटिक गानों की लिस्ट में टॉप गानों में गिना जाता है, लेकिन यह गाना फाइनल टेक नहीं था।
क्या थी फिल्म की कहानी और कास्ट?
बात इस फिल्म की करें तो '1942 - अ लव स्टोरी' का निर्देशन विधु विनोद चोपड़ा ने किया था। कम लोग जानते हैं कि उस वक्त यह फिल्म महज 4 करोड़ 75 लाख रुपये में बनी थी और इसने मेकर्स को मालामाल कर दिया था। इस फिल्म का टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 11 करोड़ 69 लाख रुपये रहा था। स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में अनिल कपूर ने लीड रोल प्ले किया था और मनीषा कोइराला फीमेल लीड रोल में थीं। अन्य एक्टर्स की बात करें तो जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर और प्राण इस मूवी में अन्य अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। कहानी एक ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार राजनेता के बेटे की थी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी से प्यार कर बैठता है।
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