ये है इंडियन सिनेमा की पहली 'रामायण', 109 साल पहले बनी थी 15 हजार में, 1 ही आदमी बना था राम-सीता, कमाई जानकर चौंक जाओगे!
'रामायण' बॉलीवुड की 2026 की बिगेस्ट ओपनर फिल्म बन गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं इंडियन सिनेमा की पहली 'रामायण' कौन सी थी और इसमें किस कलाकार ने राम और किसने रावण का किरदार निभाया था।
रणबीर कपूर की 'रामायण' साल 2025 की मच अवेटेड फिल्म है। इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है। फैंस फिल्म में रणबीर कपूर को राम और यश को रावण के अवतार में देखने के लिए बेताब थे। ऐसे में ये फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। रिलीज के साथ ही हर तरफ बस इसी की चर्चा हो रही है। साथ ही 'रामायण' बॉलीवुड की 2026 की बिगेस्ट ओपनर फिल्म बन गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं इंडियन सिनेमा की पहली 'रामायण' कौन सी थी और इसमें किस कलाकार ने राम और किसने रावण का किरदार निभाया था। अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं आपको?
ये है इंडियन सिनेमा की पहली 'रामायण'
भारतीय सिनेमा की पहली रामायण फिल्म 'लंका दहन' है, जो साल 1916 रिलीज हुई थी। 'लंका दहन' एक मूक फिल्म (Silent Film) थी। ये फिल्म दादासाहेब फाल्के के निर्देशन में बनाई गई थी। उस दौर में फिल्मों में आज की तरह डायलॉग और बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता था। ऐसे में फिल्मकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि बिना बोले दर्शकों तक कहानी और भावनाएं कैसे पहुंचाई जाएं। ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की पहली 'रामायण' थी।
सिर्फ इतना था बजट
'लंका दहन' के बजट की बात करें तो साल 1916 में इसे महज 15,000 के बजट में तैयार किया गया था। वहीं, इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने मुंबई के नाज टॉकीज में इस फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में 30,000 हजार रुपये की कमाई की थी। दादासाहेब फाल्के के रिकॉर्ड के अनुसार, फिल्म ने शुरुआती 10 दिनों में लगभग 32,000 हजार रुपये से 35,000 हजार रुपये का कलेक्शन किया था। बता दें कि 'लंका दहन' भारतीय सिनेमा की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म मानी जाती है।
एक ही कलाकार ने निभाया राम और सीता का रोल
'लंका दहन' को लेकर एक और खास बात शायद ही आपको पता हो। इस फिल्म में भगवान राम और माता सीता दोनों ही महत्वपूर्ण किरदार एक ही कलाकार अण्णा सालुंके ने निभाए थे। उस दौर में महिलाओं का काम करना वर्जित माना जाता था। ऐसे में फीमेल कलाकार का मिलना आसान नहीं होता था। इसी वजह से कई फिल्मों में महिला किरदारों को पुरुष कलाकार ही निभाते थे। कई फिल्में ऐसी है, जिसमें एक्ट्रेस का किरदार एक्टर ने ही प्ले किया था।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री