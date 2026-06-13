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19 जून को रिलीज हो रही हैं 20 से ज्यादा फिल्में, शाहिद कपूर को टक्कर देगी ये मलयालम फिल्म

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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19 जून 2026 को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका होने वाला है। इस दिन सभी भाषाओं में 20 से भी ज्यादा फिल्में दस्तक देने वाली हैं। शाहिद कपूर की फिल्म को ये मलयालम फिल्म टक्कर देगी।

19 जून को रिलीज हो रही हैं 20 से ज्यादा फिल्में, शाहिद कपूर को टक्कर देगी ये मलयालम फिल्म

आने वाले शुक्रवार यानी 19 जून को बॉक्स ऑफिस पर नई फिल्मों का धमाका होने वाला है। हिंदी, तमिल तेलुगू, कन्नड़, मलयालम फिल्मों की बाढ़ आने वाली है। ये फिल्में एक ही शुक्रवार को दस्तक देंगी। इसमें शाहिद कपूर, सामंथा रुथ प्रभु, सूर्या, चंदू सलिमकुमार समेत कई छोटी-बड़ी फिल्में दस्तक देने वाली हैं। लेकिन ऑडियंस को कुछ खास फिल्मों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इंडियन बॉक्स ऑफिस के लिए आने वाला हफ्ता खास होने वाला है। बुक माय शो के मुताबिक आने वाले हफ्ते में सभी भाषाओं में 20 से ज्यादा फिल्में रिलीज हो रही है।

कॉकटेल 2
19 जून को शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की फिल्म कॉकटेल 2 आ रही है। फिल्म को होमी अदजानिया ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का ट्रेलर और गाने पसंद किए जा रहे हैं। कॉकटेल के पहले पार्ट को पसंद करने वाली ऑडियंस फिल्म का इंतजार कर रही है। ट्रेलर से फिल्म की कहानी शाहिद के किरदार को दो लड़कियों से प्यार में देखा जा सकता है। ये हिंदी फिल्म है जो 19 जून को रिलीज हो रही है।

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बालन:द बॉय से उम्मीदें

कॉकटेल 2 के बाद जिस बड़ी फिल्म की चर्चा हो रही हो वो है मलयालाम सिनेमा की पैन इंडिया फिल्म बालन:द बॉय। मलयालम सिनेमा शानदार फिल्मों के लिए जाना जाता है। ऐसे में ऑडियंस की नजर इस फिल्म की कहानी को जानने का इंतजार कर रही है। ये फिल्म भी अगले शुक्रवार यानी 19 जून को रिलीज हो रही है।

19 june 2026 releases

सामंथा की फिल्म आ रही है

19 जून को वैसे 20 से भी ज्यादा फिल्में दस्तक देने वाली हैं। इस लिस्ट में सामंथा रुथ प्रभु की तेलुगू फिल्म माँ इंति बंगाराम भी है। फिल्म की कहानी एक ऐसी बहू की होने वाली है जिसका अतीत खतरनाक रहा है। लेकिन वो अपने ससुराल वालों के सामने एक आदर्श बहू की छवि बनाकर रह रही है। जब पुरानी जिंदगी का खतरा नहीं जिंदगी पर मंडराता है तो सामंथा का किरदार पहले वाले अवतार में वापस आ जाता है।

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आने वाली फिल्में

सके अलावा तेलुगू फिल्म दीवाना,Transfer Trimurthulu, Chettu Meedha Dhayyam Nakem Bhayam, तमिल फिल्म नूरु सामी, मनु मलयालम फिल्म चिन्ना चिन्ना आसई, कन्नड़ भाषा की फिल्म Dodmansa, Urabba भी इसी दिन रिलीज हो रही हैं।

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ये महीना है खास

आने वाला हफ्ता बॉक्स ऑफिस के लिए खास होने वाला है। कई सारी फिल्में एक साथ रिलीज हो रही है। वहीं उससे अगले हफ्ते भी धमाका होने वाला है। यानी जून के महीना फिल्म देखने वाली ऑडियंस के लिए खास होने वाला है।;

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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