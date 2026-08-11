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15 अगस्त के मौके पर देखिए असली हीरो की ये 5 फिल्में, एक को मिली 8.3 की रेटिंग

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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15 अगस्त के मौके पर अगर किसी सच्चे हीरो की कहानी का देखने का बन बने तो इन 5 फिल्मों को जरूर देख डालिए। देश के लिए जान देने वाले ये असली हीरो अब मिसाल बन गए हैं। इन्हें इनकी फिल्मों के जरिए याद रखा जाता है।

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15 अगस्त के मौके पर देखिए इन असली हीरो की 5 फिल्में

हिंदी सिनेमा में कई ऐसी फिल्में बनीं हैं जिनमें देशप्रेम और देशभक्ति दिखाई गई है। देश के लिए लड़ने वाले, मरने वालों की कहानी को फिल्मों में देखना दिल छू जाता है। इनमें से कई फिल्मों को देखकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। वहीं कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जो आप में भी देशभक्ति पैदा करती हैं। इन देशभक्ति फिल्मों की लिस्ट में कुछ कहानियां एकदम सच्ची हैं। इन कहानियों को जब आप पर्दे पर देखते हैं इन किरदारों से हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। ये हैं ऐसी 5 फिल्में जो देश के उन सच्चे हीरो पर आधारित हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। कईयों ने जान गवाई तो कई अमर हो गए।

शेरशाह

कैप्टेन विक्रम बत्रा के जीवन और उनके बलिदान पर बनी फिल्म शेरशाह आज भी आपके जहन में बसी होगी। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने लीड रोल निभाया था। साल 2021 में कोरोना की वजह से इस फिल्म को थिएटर की जगह OTT प्लेटफार्म पर रिलीज किया गया था। प्राइम वीडियो पर फिल्म को जबरदस्त रिएक्शन मिला था। IMDB पर 8.3 की रेटिंग मिली हुई है।

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इक्कीस

परम वीर चक्र लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर बनी फिल्म इक्कीस बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। लेकिन फिल्म की कहानी प्रभाव छोड़ने में कामयाब हुई। श्री रघुराम के डायरेक्शन में बनी फिल्म इक्कीस में अगस्त्य नंदा ने लीड रोल निभाया था। इसमें वो एक इक्कीस साल के जवान के किरदार में थे जिसने अपनी जान गवां दी थी. इस फिल्म को IMDB पर 6.1 की रेटिंग मिली है।

सरदार उधम

साल 2021 में एक फिल्म आई थी फ्रीडम फाइटर सरदार उधम सिंह के जीवन पर। इस फिल्म में उधम सिंह की कहानी को दिखाया गया था कि कैसे उन्होंने जलियांवाला बाघ हत्याकांड का बदला लेने के लिए माइकल ओ डायर को गोली मार दी थी। फिल्म ने ऑडियंस पर गहरी छाप छोड़ी। IMDB पर इस फिल्म को 8.3 की रेटिंग मिली है।

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राजी

लेखक हरिंदर सिक्का ने एक सहमत नाम की एक महिला जासूस पर किताब 'कॉलिंग सहमत' लिखी थी। ये सहमत की असली कहानी थी जिसे बाद में मेघना गुलजार ने फिल्म का रूप दिया। इस फिल्म में आलिया भट्ट ने लीड रोल निभाया था। सहमत वो सच्ची देशभक्त थी जो एक पाकिस्तान के परिवार में उनकी बहू बनकर रही। IMDB पर इस फिल्म को 7.7 की रेटिंग मिली हुई है।

नीरजा

सोनम कपूर की फिल्म नीरजा की कहानी एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। नीरजा भनोट एक फ्लाइट अटेंडेंट थी जो आतंकवादियों से लड़ बैठी थी। इस फिल्म में सिनाम ने नीरजा का किरदार निभाया था। IMDB पर इस फिल्म को 7.6 की रेटिंग मिली है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
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