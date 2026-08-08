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15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुई इन 5 फिल्मों ने हिला दिया था बॉक्स ऑफिस, जानिए कितनी की थी कमाई

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुई इन फिल्मों ने मेकर्स के का बैंक बैलेंस भर दिया था। इन 5 फिल्मों ने रिकॉर्डतोड़ कमाई की। सलमान खान से लेकर सनी देओल, शाहरुख खान फिल्में इस लिस्ट में शामिल हैं।

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15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुई इन 5 फिल्मों ने हिला दिया था बॉक्स ऑफिस

फिल्म मेकर्स के लिए 15 अगस्त का मौका बेहद खास होता है। देशभर में जहां लोग आजादी का जश्न मनाते हैं, वहीं बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फिल्मों के धमाकों से मेकर्स मोटी कमाई करते हैं। पिछले कुछ सालों में लॉन्ग हॉलिडे पर फिल्में रिलीज करने का चलन बढ़ गया है। ऐसे खास मौके पर रिलीज हुई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है। हम आपके लिए 5 ऐसी फिल्मों की जानकारी लाए हैं जिन्हें इस मौके का जबरदस्त फायदा हुआ।

ये हैं वो 5 फिल्में जो 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुई। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई का आंकड़ा बदल दिया-

शोले

15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की शोले ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था। रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने उस समय हिंदी सिनेमा को बदल दिया। शुरुआत में लगा की फिल्म फ्लॉप होगी। लेकिन बाद में चमत्कार हुआ और फिल्म ने इतिहास रच दिया। करीब ढाई करोड़ के बजट में बनी शोले ने उस समय 15 से 35 करोड़ तक का कलेक्शन किया था। आज के समय के हिसाब से 250 से 300 करोड़ के बीच।

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शोले मूवी फैक्ट्स

चक दे इंडिया
10 अगस्त 2007 को रिलीज हुई चक दे इंडिया आज भी ऑडियंस की फेवरेट फिल्म है। शाहरुख खान की परफॉरमेंस को पसंद किया गया था। करीब 22 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने कुल 91 करोड़ के आसपास की कमाई की थी।

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A still from Shah Rukh Khan's Chak De India (Pic Credit: IMDb)

एक था टाइगर

15 अगस्त 2012 को रिलीज हुई फिल्म एक था टाइगर, सलमान खान के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस स्पाई थ्रिलर फिल्म ने एक्टर को इंडस्ट्री का टाइगर बना दिया। फिल्म को 75 करोड़ के बजट में बनाया था। कमाई हुई थी करीब 350 करोड़।

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सिंघम रिटर्न

15 अगस्त साल 2014 को आई फिल्म सिंघम रिटर्न ने बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की वापसी करवा दी थी। आजके का एक्शन अवतार खूब हिट हुआ। फिल्म पर 70 करोड़ का बजट खर्च किया गया था। जब ये फिल्म रिलीज हुई थो 220 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया।

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सिंघम अगेन का एक सीन

गदर 2

सनी देओल को कम समझने वाले फिल्ममेकर्स ने जब गदर 2 से उनकी वापसी देखी होगी तो हैरानी जरूर हुई होगी। एक्टर के लिए गदर 2 एक कमबैक फिल्म साबित हुई। अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी गदर के धमाके बाद गदर 2 ने भी ऑडियंस के बीच कमाल कर दिया। फिल्म को 60 करोड़ के बजट में बनाया गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 690 करोड़ की कमाई कर आग लगा दी थी।

गदर 2

डिस्क्लेमर: आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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