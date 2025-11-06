Hindustan Hindi News
फरहान अख्तर की फिल्म ‘120 बहादुर’ का ट्रेलर हुआ रिलीज, लोग बोले- मजा आया

Thu, 6 Nov 2025 03:40 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
फरहान अख्तर की फिल्म ‘120 बहादुर’ का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध में लड़े गए रेजांग ला की ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित है। इस लड़ाई में सिर्फ 120 भारतीय सैनिकों ने 3,000 से 5,000 चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था।

ट्रेलर की शुरुआत अमिताभ बच्चन की आवाज से होती है। वे भारत और चीन के पुराने रिश्तों, विश्वासघात और 1962 की जंग के दर्द को याद दिलाते हैं। इसके बाद फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह भाटी के किरदार में नजर आते हैं। वह अपनी टुकड़ी के 120 वीर जवानों को संबोधित करते हुए कहते हैं, “ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, मातृभूमि की है।”

लोगों को ट्रेलर पसंद आ रहा है। वे फरहान अख्तर की एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं। एक ने लिखा, ‘मजा आ गया।’ दूसरे ने लिखा, ‘जोया अख्तर और फरहान अख्तर की फिल्मों का इंतजार रहता है हमेशा।’

फिल्म में फरहान अख्तर के अलावा राशी खन्ना भी हैं। उन्होंने उनकी पत्नी की भूमिका निभाई। बता दें, चार साल बाद फरहान अख्तर इस फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। उनकी ये फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

फिल्म के शीर्षक को लेकर पहले अहीर समाज ने आपत्ति जताई थी। अब ट्रेलर में "हम अहीर हैं, देश के लिए जान दे सकते हैं" जैसा डायलॉग जोड़कर इस समुदाय के साहस को सम्मान देने की कोशिश की गई है।

