जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के इस सीन में बेहद इमोशनल हो गए थे फरहान, बिना रिहर्सल ही किया था शूट

संक्षेप: फरहान अख्तर इन दिनों अपनी फिल्म 120 बहादुर को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच फरहान अख्तर ने अपनी फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के एक सीन को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि वो उस सीन में बहुत इमोशनल हो गए थे और

Wed, 19 Nov 2025 09:42 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
साल 2011 में आई फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फरहान अख्तर के करियिर की बेस्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है। ये फिल्म आज भी दर्शकों को खूब पसंद है। फिल्म का एक-एक सीन लोगों को पसंद आया था। अब फरहान अख्तर ने फिल्म के एक इमोशनल सीन को लेकर बात की है। फरहान अख्तर ने बाताया कैसे वो सीन उन्होंने बिना रिहर्सल के लिए ही शूट किया था। फरहान ने बताया कि कैसे उस सीन से उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ गए थे।

इमोशनल हो गए थे फरहान अख्तर

हम जिस सीन की बात कर रहे हैं उस सीन में फरहान अख्तर का किरदार अपने पिता (नसीरुद्दीन) से मिलने जाता है। फरहान ने कहा कि वो सीन उनके लिए बहुत इमोशनल था। फरहान ने कहा कि उस सीन ने उन्हें अपने माता-पिता के अलग होने के बाद अपने पिता के साथ अपने रिश्ते की याद दिला दी थी। उन्होंने कहा, "उस सीन ने मुझे मेरे बचपन में पहुंचा दिया था, मेरे वो सवाल जो मैं पिता से पूछता था, जब मैं छोटा था, नहीं पता था कि क्या हुआ है और क्यों मेरे माता-पिता साथ नहीं थे। मुझे लगता है कि इसने कहीं न कहीं उस भावना को छुआ। मुझे याद है कि जब वह दृश्य फिल्माया गया था तो मैं बहुत भावुक हो गया था और मुझे भावुक होने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यह सब बहुत स्वाभाविक रूप से हुआ।"

बिना रिहर्सल के कर रहे थे सीन

Galatta Plus से खास बातचीत में फरहान ने कहा कि नसीरुद्दीन शाह और उन्होंने उस सीन को बिल्कुल भी रिहर्स नहीं किया था। उन्होंने कहा, पहले कुछ बार, वो बहुत नेचुरल महसूस हुआ क्योंकि वो मुझसे पहली बार वो सब बोल रहे थे, और हमने बिल्कुल भी रिहर्सल नहीं की थी।

फरहान ने आगे कहा, “मेरी बहुत लाइन्स नहीं थीं। वो लाइनें नसीर साहब की थीं और वो अविश्वसनीय हैं। तो मुझे बस बैठकर वो सुनना था। उसपर रिएक्ट करना आसान था, उस पर जवाब देना आसान था। उस सीन में मुश्किल था उस सीन को बार-बार करना। ऐसा महसूस होना चाहिए था कि लड़का पहली बार वो सब बातें सुन रहा है।”

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
