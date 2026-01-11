ओटीटी पर आने जा रही 120 बहादुर? कब और कहां देख सकेंगे फरहान की फिल्म

संक्षेप: OTT Release 120 Bahadur: फरहान अख्तर की 120 बहादुर अब ओटीटी पर फ्री में आप देख सकेंगे। फिल्म जल्द ही अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। अगर आप सिनेमाहॉल में ये फिल्म नहीं देख पाए थे तो अब देख सकेंगे।

साल 2025 में सिनेमाघरों में फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा 120 बहादुर रिलीज हुई थी। फिल्म को सोशल मीडिया पर अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। अगर आप ये फिल्म सिनेमाघरों में देखने से चूक गए थे तो ये फिल्म अब फ्री में ओटीटी पर देख सकते हैं। 120 बहादुर प्राइम वीडियो पर आप देख सकेंगे। आइए जानते हैं कब रिलीज होगी ये वॉर ड्रामा फिल्म।

कब और कहां देख सकते हैं 120 बहादुर? 120 बहादुर 16 जनवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। इस फिल्म को आप घर पर बैठे देख सकेंगे। 120 बहादुर में फरहान अख्तर, स्पर्श वालिया और विवान भाटेना जैसे कलाकार नजर आए थे।

किस सच्ची घटना पर आधारित है 120 बहादुर? 120 बहादुर सच्ची घटना पर आधारित वॉर ड्रामा फिल्म है। फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह का किरदार निभाया था। 120 बहादुर 1962 के महान रेजांग ला की लड़ाई पर आधारित है। बता दें, ये फिल्म अब भी अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है, लेकिन अभी फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर रेंट करके ही देख सकते हैं।

फिल्म ने कितनी की थी कमाई? फिल्म को सोशल मीडिया पर भले ही अच्छे रिव्यूज मिले हों, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 17.85 करोड़ था। वहीं, वर्ल्डवाइड कलेक्शन फिल्म का 23.6 करोड़ का था। फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन 21.6 करोड़ था।