120 बहादुर का नाम नहीं बदलेगा, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

संक्षेप: 120 बहादुर फिल्म 120 भारतीय सैनिकों पर आधारित है जिन्होंने 1962 वॉर के दौरान रेजांग ला की लड़ाई में अदम्य साहस के साथ लड़ाई लड़ी थी। फिल्म में फरहान अख्तर लीड रोल में हैं।

Tue, 18 Nov 2025 09:26 AMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
फरहान अख्तर की फिल्म 120बहादुर के नाम को लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे थे। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर का नाम बदलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। फिल्म का नाम बदलकर '120 वीर अहीर' करने की मांग वाली याचिका पर सोमवार 17 नवंबर को अदालत में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता से सवाल पूछे और उन्हें बताया कि यह फिल्म उन सभी 120 सैनिकों को सम्मानित करने के लिए है जिन्होंने रेजांग ला की ऐतिहासिक लड़ाई में लड़ाई लड़ी थी।

जस्टिस ने क्या कहा

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इतने सेंसिटिव क्यों हो इस चीज को लेकर कि क्या नाम आगे लेकर जाना चाहिए या फिल्म का क्या नाम होना चाहिए, ऐसा क्यों? सैनिकों की बहादुरी उस तीन घंटे या ढाई घंटे की फिल्म में दिखाई जाएगी।

वकील का दावा

एक्सेल एंटरटेनमेंट (फिल्म के निर्माता) को रिप्रेजेंट कर रहे वकील अभिनव सूद ने अदालत को यह भी बताया कि सीबीएफसी (केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड) और रक्षा मंत्रालय दोनों ने फिल्म को मंजूरी दे दी है। उन्होंने जनहित याचिका को लेकर दावा किया कि यह सिर्फ 3 मिनट के ट्रेलर पर आधारित है। उन्होंने अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि फिल्म के क्रेडिट और कथा में सभी 120 सैनिकों का जिक्र होगा।

120 बहादुर फिल्म की बात करें तो इसमें 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 भारतीय सैनिकों की बहादुरी को दिखाया जाएगा जिन्होंने 1962 के युद्ध के दौरान रेजांग ला की लड़ाई में अडिग भावना के साथ लड़ाई लड़ी थी।

फिल्म को रजनीश रैजी घई ने डायरेक्ट किया है और रितेश साधवाणी ने प्रोड्यूस किया है। 21 नवंबर को फिल्म थिएटर्स पर रिलीज होगी।

Farhan Akhtar

