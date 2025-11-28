CM रेखा गुप्ता को पसंद आई फरहान की फिल्म 120 बहादुर, दिल्ली में हुई टैक्स फ्री

संक्षेप: फरहान अख्तर की 120 बहादुर की न केवल आम जनता बल्कि राजनेताओं को भी पसंद आ रही है। सपा नेता अखिलेश यादव, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी इस फिल्म की तारीफ की है। दिल्ली में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है।

वॉर ड्रामा 120 बहादुर दिल्ली में टैक्स फ्री कर दी गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को इस चीज का ऐलान किया। यह फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला की लड़ाई पर आधारित है, जिसमें फरहान अख्तर मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। फरहान अख्तर फिल्म में मेजर शैतान सिंह की भूमिका में नजर आए हैं।

रेखा गुप्ता ने की फिल्म की तारीफ रेखा गुप्ता के आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि ये फिल्म चार्ली कंपनी, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिकों के असाधारण साहस, नेतृत्व और बलिदान को श्रद्धांजलि देती है।

टैक्स फ्री हुई 120 बहादुर एक्स पोस्ट में आगे कहा गया, ये फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी के प्रेरक नेतृत्व को दर्शाती है, जिनके कार्य और बलिदान भारत के सैन्य इतिहास में साहस का प्रतीक बने हुए हैं। वीर सैनिकों के प्रति सम्मान दिखाते हुए दिल्ली सरकार 28 नवंबर से इस फिल्म को टैक्स फ्री करती है।