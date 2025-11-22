Hindustan Hindi News
Box Office Collection: 120 बहादुर पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर नहीं दिखा पाई दम, पहले दिन कितनी की कमाई?

120 Bahadur Day 1 Collection: फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर सिनेमाघरों में 21 नवंबर को रिलीज हो चुकी है। फिल्म की ओपनिंग डे पर कुछ खास कमाई नहीं हुई है। आइए जानते हैं फिल्म ने पहले दिन की कितनी कमाई। 

Sat, 22 Nov 2025 06:21 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
फिबॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर सिनेमाघरों में 21 नवंबर को रिलीज हो चुकी है। यह एक वॉर ड्रामा एक्शन फिल्म है। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। हालांकि, पहले दिन फिल्म कोई खास कमाई नहीं कर पाई है। पहले दिन रात 12 बजे तक फिल्म ने 2.35 करोड़ की कमाई की है।

फिल्म में नजर आए ये सितारे

120 बहादुर को रजनीश घई ने डायरेक्ट की है। वहीं, फिल्म की कहानी सुमित अरोड़ा और राजीव जी मेनन ने लिखा है। फिल्म में फरहान अख्तर, विवान भटेना, एजाज खान, राशि खन्ना, दीपराज राणा और धनवीर सिंह जैसे कलाकार नजर आए हैं। फरहान अख्तर फिल्म में मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाते नजर आए हैं।

सच्ची घटनाओं पर आधारित है ये फिल्म

फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर की कहानी 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला की लड़ाई पर आधारित है। इस जंग में करीब 120 भारतीय सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में 3,000 से अधिक चीनी सैनिकों का बहादुरी से सामना किया था।

फिल्म पहले दिन भले ही अच्छी कमाई नहीं कर पाई हो, लेकिन एक्स पर फिल्म को अच्छा रिव्यू मिला है। एक यूजर ने लिखा- क्या हम फरहान की स्क्रीन प्रेजेंस के बारे में बात कर सकते हैं। 120 एक मस्ट वॉच फिल्म है। एक दूसरे यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए इसे असली कहानी और असली भावना बताया है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
